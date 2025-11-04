En puerta la edición 33 del torneo de Golf Manos Amigas en el Club Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con poco más de 35 equipos confirmados, el sábado 15 y domingo 16 de este mes de noviembre se llevará a cabo la edición 2025 del tradicional Torneo Golf Manos Amigas, que por más de 30 años tiene lugar en el Club de Golf de Ciudad Obregón.

La edición XXXIII se jugará bajo el formato de equipos de tres jugadores y en las modalidades de la mejor bola y mejor score. De acuerdo a la convocatoria oficial del torneo, el sábado 15 los golfistas saltarán al campo para jugar los primeros18 hoyos de 36 programados a la mejor bola, y los18 hoyos restantes del domingo 16 lo harán por la mejor tarjeta. Las salidas del sábado, por el clásico escopetazo serán a las 12:30 horas y el domingo las salidas serán a las 8:30 horas, también por escopetazo.

El evento se jugará en poco más de una semana

Luego de tres décadas de jugar en equipos de parejas, este año se cambió a equipos de tres jugadores, lo que hará que la competencia sea más discutida. Habrá venta de 'mulligans', dos el sábado y dos el domingo por golfista, con un costo de cien pesos cada uno.

Atractiva bolsa

Una bolsa de 166 mil pesos en efectivo se repartirá entre los ganadores, por equipos e individual, disputándose el torneo en categoría única, con una ventaja mínima (handicap) de 36 golpes por el total del equipo.

Se espera la asistencia de golfistas de Sinaloa y Arizona

Se premiará con 118 mil pesos a los equipos que ocupen del primero al quinto sitio, 40 mil al primer lugar, 30 mil al segundo, 20 mil al tercero, 16 mil al cuarto y doce mil al quinto sitio. En los mejores acercamientos a la bandera (o'yeses) en los hoyos 2, 4, 6 y 16, serán siete mil pesos para el primero, seis mil para el segundo, cinco mil para el tercero y cuatro mil para el cuarto. En el hoyo catorce serán ocho mil pesos para el primer lugar, siete mil para el segundo, seis mil para el tercero y cinco mil para el cuarto.

El torneo Manos Amigas tiene gran aceptación entre los golfistas locales, de Sonora y Sinaloa, con asistencia también de Arizona. El torneo es de beneficencia y la misión de Manos Amigas es ayudar a quienes están aprisionados por las dependencias de las drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui