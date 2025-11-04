Irak 'Magnífico' Díaz tendrá combate de eliminatoria mundial ante noqueador dominicano

Ciudad Obregón, Sonora.- El boxeador cajemense Irak Díaz tiene nuevamente la oportunidad de volver a los primeros planos del boxeo internacional, cuando el próximo 12 de diciembre se mida ante Jonathan Cabrera en República Dominicana.

El 'Magnífico' no la tendrá nada fácil, ya que el pugilista local se encuentra invicto y se caracteriza por su poder en los nudillos. Además de tener la oportunidad de arruinar la marca perfecta de su rival, en caso de ganar, el sonorense volvería a las clasificaciones mundiales.

Aunque la contienda será en la casa de Cabrera y en peso pluma, el ídolo de la colonia Valle Verde cuenta con más experiencia que su oponente, pues se ha enfrentado a rivales como los excampeones del mundo 'Tyson' Márquez, 'Nica' Concepción, Srisaket Sor Rungvisai, entre otros.

Además, Irak ya sabe lo que es pelear en otras latitudes, ya que en el 2016 se midió ante el exmonarca mundial, Nordine Oubaali, en París, Francia. Mientras que la única oportunidad por la corona del mundo para Irak llegó en el 2018 frente a Wisaksil Wangek, en Tailandia donde perdió por decisión.

A su vez, el dominicano es uno de los prospectos más sólidos de su país, y sus últimos cinco combates los ha definido por la vía del cloroformo, pero será la primera vez que se mida ante un exmonarca del mundo. En su más reciente compromiso, fulminó en un episodio a Alfree Ramirez.

Actualmente, Irak Díaz se encuentra realizando campamento en Ciudad Obregón con Reyes Team, esquina con la que ya subió en sus últimas dos peleas y salió con la mano en alto: frente a Luis Castro y Mauricio Andrés Fuentes Rebolledo.

Cabe destacar que el resto de la cartera del próximo 12 de diciembre será regularmente respaldada por boxeadores de la localidad como Eridson Garcia, Leonel de los Santos, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui