Liverpool vence al Real Madrid en la Champions League; Thibaut Courtois evita la goleada a los españoles

Liverpool, Inglaterra.- En uno de los encuentros más llamativos de la jornada 4 de la Champions League, el Liverpool hizo valer la localía y venció por la mínima diferencia a un agónico Real Madrid, que nunca se encontró con ritmo y comodidad en la cancha de Anfield. A pesar de haber resultado con la derrota, Thibaut Courtois brilló en el desarrollo del partido, pues el arquero evitó la goleada contra los españoles.

Los 'Merengues' se enfrentaron a dicho encuentro con bajas puntuales, luego de que se anunciara que Franco Mastantuono no estaría disponible por una pubalgia que presentó en el último encuentro de LaLiga. La lesión del argentino se sumó a las ausencias de Dani Carvajal, que tuvo que ser operado, David Alaba y Antonio Rüdiger.

Desde el inicio del juego, se tuvo un dominio total por parte de los ingleses y clara muestra de ello fueron las constantes atajadas por parte de Courtois, que se terminó convirtiendo en factor para que el marcador prevaleciera con igualdad en la primera mitad. El Real Madrid solo tuvo una oportunidad de marcar, siendo esta en el minuto 44, aunque el disparo de Jude Bellingham terminó estrellándose en el arquero rival.

Apenas arrancó la segunda mitad, la tónica del encuentro volvió a ser la misma, con un Liverpool arrasando a sus rivales que jamás se hicieron presentes. Virgil van Dijk se dio el lujo de fallar una oportunidad de gol a los dos minutos del complemento, disparo que fue desviado por Courtois.

Tantas fueron las llegadas por parte del Liverpool, hasta que terminó cayendo la anotación que rompió el cero en el marcador; Bellingham cometió una falta defensiva que les dejó un tiro libre a los rivales, siendo este aprovechado para marcar el único gol del partido. Dominik Szoboszlai se encargó de servir el centro, el cual fue rematado en solitario por parte de Alexis Mac Allister, venciendo por única ocasión en la jornada a Thibaut.

El gol fue como un balde de agua fría para el Madrid, pues luego de la anotación, comenzaron a tomar presencia y posesión del balón, aunque la defensiva local anuló las posibilidades de empatar el marcador y finalizaron el partido con solo dos disparos a puerta.

