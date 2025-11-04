Los Mariners ejercen su opción sobre el cerrador mexicano Andrés Muñoz

Seattle, Estados Unidos.- El lanzador mexicano Andrés Muñoz ha sido uno de los mejores taponeros de Grandes Ligas en las últimas dos temporadas, y prácticamente con los ojos cerrados, los Seattle Mariners decidieron ejercer la opción del club por 7 millones en el contrato del derecho, quien regresará como cerrador del equipo en 2026.

Con esta decisión, 'El Plebe' recibirá un aumento considerable de los dos millones 687 mil dólares que ganó la campaña pasada, pues los Mariners ejercieron la primera de tres opciones que tiene el club sobre el dos veces All-Star. De igual manera, Muñoz recibirá 1 millón más de lo que el contrato pedía inicialmente basado en juegos terminados en 2025, habiendo finalizado 47 encuentros con 38 salvamentos, con ambas cifras siendo topes personales.

Todo esto y su estatus como uno de los mejores relevistas del beisbol, hizo que la decisión del martes fuera más que obvia para la oficina de Seattle. Y no impacta necesariamente en el presupuesto del club, ya que su nómina se sitúa alrededor de 130 millones con Muñoz incluido.

El serpentinero mexicano viene de un año estelar en el que registró una efectividad de 1.73 (EFE plus de 219, donde el promedio de la liga es 100) con 83 ponches y 28 bases por bolas en 62.1 entradas, mientras se establecía en un rol de cerrador más estándar. Fue utilizado exclusivamente en la novena entrada o más tarde en 62 de sus 64 juegos, lo que representó un cambio respecto a principios de su carrera, cuando era preparador del excerrador Paul Sewald o estaba en un rol de cerrador compartido con Matt Brash.

Ahora, con este acuerdo, Muñoz tiene dos opciones de club restantes, una de 8 millones para 2027 y otra de 10 millones para 2028, cada una de las cuales puede aumentar en un millón basado en juegos terminados en la campaña anterior. Esas son las temporadas finales de un contrato que Muñoz firmó después del 2021, cuando solo tenía 22 años y recién se recuperaba de la cirugía Tommy John. En ese momento, solo había hecho una presentación como relevista en su carrera con los Marineros, en el último día de la ronda regular de ese año.

