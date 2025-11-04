New York Mets pierden a dos estelares; Pete Alonso y Edwin Díaz a la agencia libre de MLB

Ciudad de México.- Los New York Mets perdieron a dos de sus jugadores insignias en las últimas temporadas, quienes finalizaron de manera anticipada sus contratos y se aventurarán en la búsqueda de un nuevo equipo para la temporada de MLB del 2026. El cerrador estelar, Edwin Díaz, y el slugger, Pete Alonso, decidieron ejercer sus cláusulas de salida e ingresar al mercado en la agencia libre de las Grandes Ligas.

Los dos jugadores habían sido pieza clave para el equipo neoyorquino, aunque el reciente fracaso pareciera que los impulsó a tomar la decisión radical acerca de su futuro. Los Mets se quedaron sin postemporada en el 2025, luego de haber generado grandes expectativas por la adición de Juan Soto como la contratación más costosa en la historia de la MLB; tuvieron el mejor récord durante varios meses, aunque en la última parte de la campaña sufrieron varios tropiezos y quedaron fuera.

#Deportes | Se acaba la lucha; Mets caen ante los Marlins y quedan fuera de la postemporada 2025 ???https://t.co/Vy9R7E0Nqe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 29, 2025

El lanzador puertorriqueño viene de una de las mejores temporadas en su carrera, luego de quedar fuera en el 2023 por un desgarro en el tendón rotuliano mientras participaba con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol. Díaz tuvo marca de seis victorias y solo tres derrotas, además de lograr 28 salvamentos en 31 oportunidades, dejando uno de los mejores promedios; además, se anotó una efectividad de 1.63.

El derecho ingresará a la agencia libre con 31 años, aunque se convertirá en una de las piezas más codiciadas en el 'beisbol de estufa'; Díaz devengó 64 millones de dólares por las tres temporadas restantes en su contrato, incluyendo una serie de pagos diferidos hasta 2039.

Edwin Díaz has opted out of his final two years with the Mets, per @Ken_Rosenthal pic.twitter.com/yLBdwems1J — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 3, 2025

Por su parte, Pete Alonso salió de su contrato, al cual le restaba una temporada, por lo que terminó renunciando a los 24 millones de dólares restantes de dicho acuerdo; Alonso había comentado su decisión una vez finalizó la temporada, aunque hasta ahora se supo de la decisión formal. El 'Oso Polar' ingresará por primera ocasión a la agencia libre de la MLB, luego de haber pertenecido en siete temporadas a los neoyorquinos.

Pete Alonso is officially a free agent pic.twitter.com/fzFrTxo9xd — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 3, 2025

Estos dos grandes nombres se unirán a los de otros 151 peloteros que se han convertido en agentes libres una vez finalizó la Serie Mundial del 2025. La cantidad podría crecer de manera considerable, ya que tienen de límite hasta el jueves, 6 de noviembre, para decidir si ejercen las opciones de jugador o si el equipo opta por dejarlos en libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui