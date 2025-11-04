Novak Djokovic debuta con triunfo en Atenas; por fin le gana a Tabilo

Atenas, Grecia.- El serbio Novak Djokovic inició con el pie derecho su participación en el Campeonato Helénico, el primer torneo de primer nivel celebrado en Grecia en más de 30 años y de paso rompió una racha adversa ante el chileno Alejandro Tabilo.

Pero antes, Djokovic se enfrentó el martes a un duro primer set antes de derrotar 7-6 (3), 6-1 al tenista sudamericano, ante quien el ganador de 24 títulos de Grand Slam no había podido triunfar en un un par de enfrentamientos previos.

Novak doing Novak things uD83DuDCA5@Djokovic holds off Tabilo in a tight first set, 7-6(3)!#HellenicChampionship pic.twitter.com/Hq3LUSshaD — ATP Tour (@atptour) November 4, 2025

En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio bajo presión hasta que Djokovic superó el desempate. El impulso cambió en el segundo set, donde el primer cabeza de serie rompió a Tabilo dos veces y completó el partido en poco más de 90 minutos.

La victoria de Djokovic le aseguró un lugar en los cuartos de final en el evento ATP 250, a donde el tenis de élite regresó a Grecia por primera vez desde 1994. La multitud del Telekom Center en Atenas ofreció un apoyo constante al serbio de 38 años, quien se mudó con su familia a Atenas a principios de este año.

El serbio por fin pudo ganar ante el chileno

Djokovic había perdido sus últimos dos encuentros con Tabilo, de 28 años, y le dijo a la multitud: "Estoy encantado de pasar esta noche. Jugué contra Tabilo y nunca he ganado contra él, así que estaba más tenso antes del partido que antes de otros. Se siente realmente como en casa jugando en Atenas", dijo Djokovic en una entrevista en la cancha. "Más que un reconocimiento por mis logros en el tenis, sentí que la gente aquí se acercó a mí de una manera amistosa y humana, y eso me tocó el corazón".

El chileno sufrió su primer revés ante Djokovic

De esta manera, el chileno de 28 años, actual número 89 del ranking mundial, no pudo sumarse al suizo Roger Federer como los únicos jugadores en haber derrotado al serbio tres veces en el circuito profesional.

Con este resultado, Djokovic se medirá en los cuartos de final al ganador del duelo entre el estadunidense Eliot Spizziri y el portugués Nuno Borges. Será un nuevo paso en su búsqueda por sumar ritmo competitivo de cara a las ATP Finals, que reunirán a los ocho mejores tenistas de la temporada del 9 al 16 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui