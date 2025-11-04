Rayados de Monterrey sufre una dura baja; Sergio Ramos es duda para la última jornada del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- Los Rayados de Monterrey podrían ver reducidas sus oportunidades de finalizar en las primeras posiciones para disputar la Liguilla del Apertura 2025, pues sostendrán el último partido del torneo con una sensible baja. Medios regiomontanos reportaron que el capitán del equipo, Sergio Ramos, se ausentó de la práctica más reciente del club para someterse a diversas pruebas médicas.

Según la información del periodista Diego Armando Medina, que colabora con TUDN, el español abandonó las instalaciones de Rayados mientras el equipo realizaba su práctica durante la mañana del día martes, 4 de noviembre. "El entrenamiento comenzó a las 9 de la mañana y a las 10 en las instalaciones del Barrial ya estaba saliendo Sergio Ramos; esto quiere decir que no entrenó con el equipo, después de haber descansado el lunes".

uD83DuDCC2 @FelipeGalindot



??Sergio Ramos fue baja del entrenamiento de esta mañana



uD83DuDCCC Acudió a un hospital para realizarse un estudio de control de su pierna derecha. pic.twitter.com/iVxz8UkGLU — Carpeta Rayada (@CarpetaRayada) November 4, 2025

El reportero comentó que la ausencia del defensa central se debe a una molestia muscular en la pierna derecha, por un golpe recibido mientras se enfrentaba a Tigres de la UANL en el Clásico Regiomontano; aseguró que Ramos fue trasladado a un hospital para comenzar con las pruebas médicas. "Es tanta la molestia que Sergio Ramos se fue directo a un hospital en San Pedro Garza García a hacerse un estudio de control, precautorio".

El cuerpo médico de 'La Pandilla' prevé que la lesión que presenta Ramos no sea de gravedad, pero se esperará a que el nosocomio emita los resultados de las pruebas para emitir un parte oficial. Independiente de lo que dicten los fisioterapeutas, se está analizando la opción de que el defensa central no participe en la última jornada de Apertura 2025, con el fin de que llegue en un mejor estado físico a la Liguilla.

uD83DuDEA8 ALARMA uD83DuDEA8



Rayados tuvo una ausencia importante en el entrenamiento de este martes, pues Sergio Ramos no trabajó al parejo de sus compañeros.



De acuerdo con una fuente, el español tuvo que acudir a un hospital para someterse a un estudio de control, luego de sufrir un golpe… pic.twitter.com/hTg0klvU9W — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 4, 2025

Los Rayados de Monterrey se ubican en la quinta posición, con 31 puntos, asegurando su ingreso de manera directa a la fiesta grande del balompié azteca. Si bien no hay posibilidades matemáticas para que los regios desciendan, sería importante una victoria en la última jornada para cerrar con buen paso y poder escalar un par de puestos en la tabla; 'La Pandilla' cerrará visitando el Estadio Akron para enfrentarse a las Chivas del Guadalajara.

Fuente: Tribuna del Yaqui