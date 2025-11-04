'Santi' Giménez recibe ultimátum en la Serie A; el AC Milan busca darle salida al delantero mexicano

Ciudad de México.- Se encienden las alarmas para el delantero mexicano, Santiago Giménez, pues debido a su racha de partidos sin marcar en la Serie A, sumada a la reciente lesión que ha presentado, podría salir del AC Milan en los primeros meses del 2026. El equipo milanés ya habría comenzado los acercamientos con al menos cuatro jugadores y estarían tomando la decisión en caso de que 'Santi' no reencuentre el rumbo.

Hace varios meses, el 'Bebote' había tenido en riesgo su lugar dentro del equipo milanés, pues la prensa italiana aseguró que el club había comenzado negociaciones para intercambiar a Santiago hacia la Roma y recibirían a cambio al ucraniano Artem Dovbyk. Dicho movimiento se fue retrasando hasta que finalizó el mercado de fichajes en Europa, por lo que se descartó y se pensaba que la idea quedaría zanjada hasta ahora.

#Deportes | ¡Se queda! Agente de Santiago Giménez confirma permanencia del mexicano con el AC Milan ?https://t.co/Phg0obcBr9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 1, 2025

Luego del complicado inicio de temporada que ha presentado Giménez, la prensa de dicho país revivió los rumores sobre su salida y hasta aseguró que se comenzaron las negociaciones para un potencial fichaje en los próximos meses. Según el portal La Gazzetta dello Sport, se supo que el AC Milan volvió a contactar a 'La Loba' por Dovbyk, aunque ahora se le sumaron otros tres nombres de entre los candidatos.

El portal aseguró que los 'rossoneri' han contactado con el delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, Jonathan Burkardt del Eintracht Frankfurt y el argentino Joaquín Panichelli, que milita en el Estrasburgo. Dicha filtración servirá como un ultimátum para el mexicano, pues la ventana de fichajes se reabrirá a partir del 2 de enero, por lo que le restan seis jornadas para presentar una mejoría significativa.

Ci risiamo: scambio Gimenez-Dovbyk? Crisi, resurrezioni e le infinite sliding doors delle due punte https://t.co/UqvdT5m058 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 31, 2025

El delantero de la Selección Mexicana solo ha colectado una anotación en lo que va del torneo 2025-2026, siendo en la Copa Italia contra el Lecce. En la Serie A no ha encontrado la suerte, pues en las nueve jornadas que ha participado, solo tiene una asistencia en más de 600 minutos.

Por si fuese poco, Santiago Giménez presenta una lesión de tobillo, por lo que se perdió el partido más reciente del AC Milan contra la Roma y pone en riesgo su participación con la Selección Mexicana en la fecha FIFA de noviembre.

#Deportes | Santiago Giménez causa baja del AC Milan por lesión; se pone en riesgo la convocatoria con el 'Tricolor' ???https://t.co/PRyQQ6CDrq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui