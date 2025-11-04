Se cancela la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis por fuerte demanda contra el 'Tank'

Ciudad de México.- Después de tanto revuelo y meses de promoción, se anunció que la pelea de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis se canceló a solo unos días antes de llevarse a cabo; la principal causa fue la demanda que se interpuso contra el 'Tank'. Dicha pelea estaba siendo organizada por Most Valuable Promotions, misma compañía que anunció la cancelación de último momento.

La pelea entre las dos celebridades estaba programada para encabezar la función del 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos; había sido tanto el revuelo para dicho combate, que Netflix sería el encargado de transmitir la función a nivel mundial. A pesar de la trayectoria que tiene Gervonta, pintaba para ser una pelea llamativa, debido a las notables diferencias en el físico de ambos pugilistas.

Breaking: Jake Paul vs. Gervonta Davis fight scheduled for November 14 has been canceled.



Paul will headline a different boxing event later this year. pic.twitter.com/1LhzHT4qeQ — Bleacher Report (@BleacherReport) November 4, 2025

Hace unos días, Davis fue acusado en una demanda civil, la cual fue presentada por su expareja; en dicho documento, se le acusa de agresión, agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad e infligir angustia emocional. Estas nuevas acusaciones se sumaron a diversos problemas legales que ha enfrentado Gervonta Davis en su carrera; apenas en agosto, se desestimó la acusación por violencia doméstica que interpuso la madre de sus hijos.

Gervonta "Tank" Davis is facing a new civil suit over domestic allegations just two weeks before his scheduled fight with Jake Paul on Nov. 14.



Read more: https://t.co/q9FwibNZzh pic.twitter.com/1RAYMffztv — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 30, 2025

De igual manera, fue sentenciado a 90 días de arresto domiciliario, además de cumplir nueve meses en libertad condicional, luego de haber atropellado a una persona y luego darse a la fuga en Baltimore durante 2023.

Nakisa Bidarian, director general de Most Valuable Promotions, comentó que ha trabajado con las dos partes inmiscuidas para intentar seguir adelante con el plan inicial, lo cual no terminó por llegar a buen puerto y por eso se tomó la decisión de cancelar. Si bien el combate no se llevará a cabo, se aseguró que seguirán trabajando con Jake Paul para que regrese a los encordados antes de que finalice el 2025.

Francis Ngannou, excampeón mundial de los pesos pesados de la UFC, informó a una importante revista de los Estados Unidos que fue contactado por el equipo de Paul para que fuera su próximo rival, aunque terminó por declinar la oferta. Según varios informes, la promotora también contactó con Ryan García, Andre Ward y Nate Diaz, aunque no han obtenido respuesta favorable.

Francis Ngannou said he was insulted by Jake Paul’s offer to replace Gervonta Davis uD83DuDC80



“How can they go from Gervonta Davis to Francis Ngannou? It makes no sense. I was so confused. I’m like, no bro, c’mon. Don’t disrespect me like that. I’m not interested.”



(via @TMZ_Sports) pic.twitter.com/9Zkh8xAJjP — Happy Punch (@HappyPunch) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui