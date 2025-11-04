Sonorense multicampeona internacional en boxeo amateur, ya tiene fecha para su debut

Hermosillo, Sonora.- Después de una impresionante carrera amateur, donde subió al podio en casi todos los torneos en los que participó, la pugilista sonorense Odaliz Corzo ya tiene fecha para hacer su tan esperado debut al profesionalismo.

'La Güerita' Corzo hará su estreno como profesional el próximo 22 de noviembre en su casa, Hermosillo, en una cartelera internacional que será proyectada por ESPN y que encabezará su compañero en el 'Caballeros Team', Sergio 'Yoreme' Mendoza.

Este nuevo reto para la hermosillense llega en gran momento, debido a que hace un par de semanas, Corzo dio de qué hablar, al convertirse en monarca mundial amateur del Consejo Mundial de Boxeo, siendo este su último importante resultado como semiprofesional.

La contienda de la sonorense será a seis asaltos y en la categoría de peso Átomo, frente a una complicada rival, como lo es la experimentada oaxaqueña Cecilia 'La Pulga' Mendoza (4-8-1, 3KO’S), quien sin duda alguna intentará arruinar la fiesta de la boxeadora local.

Mientras que esa misma noche, pero en la contienda estelar, el invicto hermosillense Sergio Mendoza chocará ante el sudafricano Mpumelelo Tshabalala en un combate por la eliminatoria del título mundial minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

A su vez, el sonorense David 'Torbellino' Sánchez es otro de los boxeadores que también verán actividad en la cartelera. Por otra parte, al igual que Corzo, se espera el debut en el terreno profesional del multimedallista sonorense José Luis 'Shakorta' Hernández.

Con estos grandes nombres se espera una gran entrada en la velada, que también será transmitida a nivel nacional por Boxeo Televisa, con las narraciones de Marco Antonio Barrera, 'La Barbie' Juárez y 'El Zar' del Boxeo.

Paso amateur de Corzo

Medallista de bronce en el torneo mundial juvenil.

Oro en el certamen continental de Cali.

Seis veces ganadora del evento Guerra en la Frontera.

Multicampeona estatal.

Submonarca nacional.

