Tigres UANL vs Atlético San Luis; horarios y dónde ver EN VIVO la última jornada del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- El Estadio Universitario de la UANL recibirá la jornada 17 del Apertura 2025, cuando los Tigres UANL reciban al Atlético San Luis, en el último compromiso del torneo, antes de darle paso a la fiesta grande del balompié mexicano. El conjunto regiomontano tiene que conseguir la victoria en el cierre del certamen, para prevalecer en las primeras posiciones y seguir siendo uno de los favoritos para quedarse con el título.

Los Tigres se encuentran en la cuarta posición de la tabla, con nueve triunfos, seis empates y tan solo una derrota; los neoloneses acumulan 12 encuentros de manera consecutiva en la Liga MX obteniendo puntos, ya sea por victoria o por marcador igualado. El único descalabro que han sufrido en el Apertura 2025 fue durante la jornada 5, cuando cayeron con marcador de tres goles por uno ante las Águilas del América.

En la última jornada, los Tigres se enfrentaron a los Rayados de Monterrey en el Clásico Regio del torneo, partido que creó grandes expectativas, pues ambas escuadras se jugaban su permanencia en la parte alta de la tabla. Dicho encuentro finalizó con empate a una anotación por bando, siendo Sergio Canales el responsable del gol por 'La Pandilla' y Ángel Correa por Tigres; el propio Correa terminó saliendo del encuentro por lesión, siendo duda para la siguiente fecha.

#Deportes | Tigres empata con Rayados de Monterrey y se le escapa el liderato; Ángel Correa sale lesionado ?uD83EuDD15https://t.co/XK3C9xMlZE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Los rivales para los regiomontanos serán el Atlético San Luis, que llega con pocas posibilidades matemáticas para ingresar al repechaje de la Liguilla; los 'Tuneros' tienen cinco victorias, además de un empate y 10 derrotas, lo que los posiciona en el lugar 14 de la tabla. Con los 16 puntos alcanzados, se encuentra a dos unidades de diferencia de Pumas, que es el último clasificado provisional al play-in.

Horarios del Tigres UANL vs. Atlético San Luis

Estadio: Estadio Universitario de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 8 de noviembre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/FOX One/Caliente TV

En total, ambas escuadras se han enfrentado en 16 ocasiones, en las que la estadística se carga totalmente para los regiomontanos; Tigres mantiene un amplio dominio, pues ha conseguido ocho triunfos, por dos del San Luis, además de ocho empates. En su compromiso más reciente, Tigres se quedó con la victoria, con marcador de tres goles por uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui