Uno de los mejores peloteros mexicanos en la MLB se integra a los Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit quieren trascender en su campaña de estreno en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues además de contar con una gran base de peloteros experimentados, el club también cuenta con un banquillo de alta calidad, comandados por el manager Luis Carlos Rivera.

Este martes 4 de noviembre, la directiva felina anunció un fichaje bomba, precisamente para el cuerpo técnico, ya que el exligamayorista sonorense Karim García, con 10 años de experiencia en MLB, se integró como coach de los Jaguares, quienes abrirán serie esta contra el Tucson Baseball Club en el Coloso del Pacífico.

Cabe destacar que García es séptimo en jonrones en la historia de los mexicanos en Grandes Ligas, con un total de 66, donde jugó entre 1995 y 2004 para los Dodgers, Diamondbacks, Tigers, Orioles, Cleveland, Yankees y Mets. Además, en el año 2003 estuvo en la Serie Mundial con los New York Yankees y, aunque no pudo ganar anillo, conectó cuatro imparables.

¡Karim es Jaguar! uD83DuDE4CuD83DuDC06



El ex ligamayorista, Karim García se integra hoy como coach a los Jaguares de Nayarit.



Con 10 años de experiencia en MLB y destacadas participaciones en las ligas profesionales de Japón y Corea, Garcia se une al cuerpo técnico de la novena nayarita. uD83DuDE00 pic.twitter.com/z9bCnMzgfh — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 5, 2025

El cajemense jugó posteriormente dos temporadas en la Liga Japonesa y cuatro en la Liga Coreana; en ambos circuitos tuvo grandes resultados, demostrando su capacidad de responder en los mejores diamantes del mundo.

García no es ningún improvisado en el banquillo, debido a que ya fue manager de los Bravos de León y Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Beisbol. A su vez, fue campeón como jugador en la Liga Arco Mexicana del Pacífico con Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán, donde llegó a coincidir con el actual manager de los Jaguares, Luis Carlos Rivera, con quien una vez más tendrá que hacer equipo.

La llegada de Karim García refuerza sin duda el cuerpo técnico de los Jaguares, ya que se trata de una de las máximas figuras del 'Rey de los Deportes' de México. Este año el sonorense fue exaltado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe.

¡uD835uDDE3uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDE0uD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDD4 uD835uDDD5uD835uDDE2uD835uDDDFuD835uDDD4! Nos acompaña uD835uDC73uD835uDC96uD835uDC8AuD835uDC94 ÁuD835uDC8FuD835uDC88uD835uDC86uD835uDC8D uD835uDC7DuD835uDC82uD835uDC8DuD835uDC85uD835uDC8AuD835uDC97uD835uDC8AuD835uDC82, caracterizado como uD835uDC73uD835uDC82 uD835uDC6AuD835uDC82uD835uDC95uD835uDC93uD835uDC8AuD835uDC8FuD835uDC82.uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC80



El Coloso Don Alejo Peralta conmemora una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país: el Día de Muertos. Para honrar y recordar a quienes ya no están,… pic.twitter.com/XzIuFGstuE — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 5, 2025

Actualmente, los Jaguares de Nayarit son séptimos en la tabla general de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con una marca de nueve victorias y ocho derrotas, pero con la oportunidad de salir victoriosos en la serie en casa ante Tucson y así poder posicionarse entre los cinco mejores del circuito.

Fuente: Tribuna del Yaqui