Yaquis de Obregón anuncian nuevo refuerzo extranjero; suma a joven prospecto con experiencia en MLB

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón han anunciado un movimiento entre sus piezas extranjeras y, a pesar de que se encuentran en las primeras posiciones, siguen buscando la fórmula para seguir siendo uno de los mejores equipos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. 'La Tribu' recibirá a Kyren Paris, que se desempeña como jugador de cuadro y tiene experiencia en MLB con Los Angeles Angels.

Paris es nacido en Oakley, Estados Unidos, y tiene 23 años; fue seleccionado en la segunda ronda del Draft del 2019 por los Angels y es uno de los prospectos mejor posicionados dentro de la organización. En sucursales, ha pasado seis temporadas, dejando números destacables; Kyren Paris tiene un total de 362 juegos disputados en las sucursales del equipo californiano, con 307 imparables conectados y 156 carreras producidas.

El espigado jugador tuvo su debut en las Grandes Ligas en 2023 y desde esa temporada ha rotado entre el equipo grande de la organización y los Salt Lake Bees, filiales de los Angels. En MLB tiene un total de 80 juegos, con 244 turnos al bat, 34 imparables y siete cuadrangulares, además de 17 carreras producidas. Su punto débil son los ponches, pues ha abanicado la brisa en 93 ocasiones, promediando más de un ponche por juego.

Kyren Paris with his 6th home run of the season ?? pic.twitter.com/MZC5AXIuRz — Los Angeles Angels (@Angels) May 8, 2025

A lo largo de su carrera, se ha desempeñado en varias posiciones, resaltando en las paradas cortas y la segunda almohadilla; con el guante ha demostrado buenas capacidades, pues solo ha cometido 70 errores en más de 3 mil entradas a la defensiva, dejando un promedio de fildeo que ronda los .980. Aunque no es su posición predilecta, también ha disputado los jardines en cuatro encuentros, dejando buenos dividendos.

La llegada de Kyren Paris viene a suplir el hueco que dejará la partida de Andrew Navigato, quien causará baja de la organización al finalizar el contrato que había firmado de un mes; Andrew se había establecido como el tercera base titular del equipo. El nuevo extranjero ya se encuentra con Yaquis de Obregón y se integrará al roster a partir de mañana, siendo uno de los elementos disponibles para medirse contra Charros de Jalisco.

#Deportes | Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco, dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' disputando el liderato de LAMP ?uD83EuDD29https://t.co/3RF2iOLmpj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui