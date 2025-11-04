Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco, dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' disputando el liderato de LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico sigue avanzando a pasos agigantados, pues se dará inicio a la cuarta semana de actividades en la temporada 2025-2026; Yaquis de Obregón regresará a casa para recibir a los Charros de Jalisco. Será la primera ocasión en la campaña que estos clubes se enfrenten, además de que se pondrá en juego el liderato del circuito, siendo dos de los mejores equipos en el inicio de la LAMP.

Yaquis de Obregón se encuentra en la tercera posición en el standing de la liga; 'La Tribu' cuenta con 11 victorias y solo seis descalabros, empatado en marca con los Cañeros de Los Mochis. El primer criterio de desempate es el dominio, por lo que el equipo sinaloense se queda en el segundo peldaño, al haber ganado tres de los cinco juegos que se han tenido contra Yaquis, incluyendo los dos compromisos de la jornada inaugural.

Los dirigidos por Gabe Álvarez vienen de tener una semana positiva, en la que se quedaron con ambas series y estuvieron cerca de completarlas por barrida; primero, recibieron a Los Mochis en el Estadio Yaquis y ganaron los primeros dos juegos, aunque Cañeros rescató el del honor. Obregón se trasladó a tierras sinaloenses para medirse con Tomateros de Culiacán, a quienes repitieron la dosis de la primera serie de la semana.

Charros de Jalisco tuvo un casi perfecto en la tercera semana de actividades y el único encuentro que perdieron fue contra el equipo que marcha en último lugar; Venados de Mazatlán logró dividir resultados ante los jaliscienses, aunque no pudieron conseguir la serie. El Estadio Panamericano presenció uno de los duelos más interesantes en las temporadas recientes, pues Charros recibió a Naranjeros de Hermosillo, quienes regresaron a casa sin cosechar victoria.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Martes, 4 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes 2/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Yaquis tendrá por inicialista a Ariel Miranda, que buscará su segundo triunfo de la campaña; el cubano marcha con marca de una victoria, una derrota y efectividad de 3.00 en 15 entradas lanzadas. Por el lado de Charros, Luis Iván Rodríguez será el encargado de comenzar en la loma.

Fuente: Tribuna del Yaqui