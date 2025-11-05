Algodoneros emparejan la serie ante los Naranjeros al ganar cerrado encuentro

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo y Algodoneros de Guasave protagonizaron un cerrado segundo juego en el Estadio Fernando Valenzuela que la visita terminó ganando 2-1 para emparejar la serie. Erich Uelmen y Vidal Sotelo firmaron un duelo de abridores que mantuvo a raya a las ofensivas durante buena parte del encuentro.

Hermosillo tomó la ventaja desde el primer inning: Edson García abrió con doble de terreno, avanzó a tercera con rola de Jasson Atondo y llegó al plato en elevado de sacrificio de Harold Ramírez.

Uelmen colgó ceros hasta la cuarta, pero con dos outs permitió que Guasave llenara las bases tras pasaporte a Phillip Ervin, golpe a Óscar Colás y otra base a Orlando Piña. Wynton Bernard conectó una línea al derecho que impulsó dos carreras y le dio la vuelta al marcador. Uelmen completó cinco episodios y dos tercios con apenas tres hits, seis ponches, dos bases y las dos anotaciones. Raúl Barrón lo relevó y sacó el último out en revire. Fue su única labor en el encuentro.

Sotelo respondió con cinco entradas y un tercio de labor, limitando a Hermosillo a cuatro imparables y una carrera. Norman Elenes entró al relevo por Algodoneros con hombres en las esquinas y apagó la amenaza dominando a TT Bowens con una rola para doble play que preservó la ventaja visitante.

Sotelo (2-1) se quedó con la victoria y Uelmen (0-1) fue el lanzador derrotado. Jonathan Haab cerró el encuentro y consiguió su tercer salvamento de la temporada. La serie se definirá en el tercer juego este jueves. Los pitchers anunciados son Jeff Kinley (0-1) por Guasave y José Samayoa (0-1) por Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui