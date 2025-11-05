Barcelona empata ante el Club Brujas y sigue sin conseguir victoria de visita en la Champions League

Brujas, Bélgica.- La cuarta jornada de la Champions League ha traído resultados inesperados, como la derrota que sufrió el Real Madrid ante el Liverpool, a pesar del mal momento que atraviesan los ingleses en la Premier League. Aunado a la derrota de los 'merengues', el Barcelona se llevó otra sorpresa, pues en un agónico partido, logró sacarle el empate el Club Brujas, que dominó de inicio a fin el compromiso y estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Desde el inicio del encuentro, los locales tomaron el control del balón y comenzaron a crear oportunidades de gol, aprovechando los huecos que dejaban en la zona defensiva los jugadores del equipo español. La primera anotación cayó apenas en el minuto 6; Nicolo Tresoldi aprovechó su velocidad para meterse al área y vencer al arquero del Barça; tan solo dos minutos después, el Barcelona tomó mal parados a los defensivos del Brujas y Ferran Torres igualó los cartones.

A pesar de que el equipo catalán tuvo una oportunidad clara para irse adelante en el marcador, el Brujas no bajó la guardia y comenzó a reordenar sus piezas, hasta que en un contrataque marcaron su segundo gol de la jornada. El Barcelona perdió el balón en la zona final y, luego de un rápido despeje por parte del cancerbero local, Carlos Forbs arrancó en carrera y, tras recorrer más de media cancha, mandó el balón al fondo de las redes.

Ya en la segunda mitad, el Barcelona comenzó a tocar un poco más la pelota y, por pasajes del partido, fue mejor que sus rivales, hasta que en el minuto 60, Lamine Yamal sacó una genialidad y marcó el gol del empate. Tal y como sucedió en los primeros instantes del encuentro, bastaron un par de minutos para que se anotara un gol más; Carlos Forbs se marcó el primer doble de su carrera, bombeando al portero del Barcelona.

Lamine Yamal ,you are fucking crazy what a goal that is pic.twitter.com/zzUPofcsaE — Adithya Reddy (fan) (@AdithyaReddy_20) November 5, 2025

En la última media hora de juego, el partido se rompió en el medio campo y fue un intercambio de oportunidades de marcar, hasta que cayó el tercer tanto del Barcelona para empatar el marcador, con complicidad de Christos Tzolis, quien marcó en propia puerta. El Club Brujas había marcado el gol de la victoria en tiempo de compensación, cuando Wojciech Szczesny cometió un error y le regaló el balón a Romeo Vermant, aunque a final de cuentas, el VAR invalidó la anotación por una falta.

