Efraín Juárez podría dejar a Pumas para regresar al futbol europeo; es candidato para dirigir al Celtic

Ciudad de México.- El futuro para Efraín Juárez parece haberse aclarado; luego de diversas polémicas que indicaban su salida de Pumas al finalizar el Apertura 2025, un portal europeo colocó al técnico mexicano entre sus candidatos para dirigir al Celtic de Escocia. El estratega podría regresar a 'The Celts' tras 14 años de haber vestido los colores de dicha institución, aunque tiene que competir con, al menos, siete postulantes más.

Efraín tiene su lugar en la cuerda floja, ya que Pumas llegó a la última jornada de Apertura 2025, disputándose su boleto para el repechaje del torneo; los universitarios se encuentran en la décima posición, con cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. En su partido reciente, golearon a los Xolos de Tijuana y, aunque cerraron con triunfo sus participaciones en casa, se fueron abucheados por el rendimiento a lo largo del certamen.

En ese mismo incidente, Juárez se plantó frente a 'La Rebel' y, con brazos cruzados, los desafió para que siguieran manifestándose; dicha postura causó que la mayor parte de aficionados pidieran por su salida al finalizar el Apertura 2025. Aunado a eso, el estratega recibió una sanción hace un par de semanas, luego de insultar a un árbitro en el partido contra las Águilas del América; el entrenador estuvo ausente por tres jornadas por el castigo impuesto.

Ante la crisis que atraviesa el Celtic en los últimos meses, se comenzó a evaluar qué técnicos podrían tomar el mando del equipo; el portal Scottish Sun publicó una serie de candidatos, en la que resalta el nombre de Efraín Juárez. Según el medio, Wilfried Nancy, Kieran McKenna, Kjetil Knutsen y Lee Carsley son otros de los postulados, aunque el mexicano llevaría la delantera, pues ya tuvo su primer acercamiento con el equipo escocés.

En caso de que Juárez concrete su firma con el Celtic, será la segunda etapa que pase con el equipo, pues hace 14 años perteneció a su plantilla en faceta de jugador; Efraín tuvo un buen desempeño en la Copa del Mundo 2010, lo que le valió ser fichado por el equipo escocés. Efraín Juárez estuvo por 20 juegos con el Celtic, en los que marcó dos goles y dio una asistencia.

