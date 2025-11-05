El Inter de Milán gana y sigue con paso perfecto en la Liga de Campeones

Milán, Italia.- Con anotación del argentino Carlos Augusto, el Inter de Milán se mantuvo entre los equipos con un récord perfecto al vencer 2-1 al Kairat en la Liga de Campeones el miércoles, en jornada en la que también goleó el Manchester City en su casa al Borussia Dortmund.

Lautaro Martínez y Carlos Augusto anotaron un gol en cada tiempo para el subcampeón del año pasado, el Inter, que se unió al Bayern Munich y al Arsenal como los únicos equipos con cuatro victorias en cuatro partidos, el punto medio de la fase de liga.

Inter maintain their perfect start uD83DuDCAF#UCL pic.twitter.com/o5jyjKXjIb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2025

Tras un prolongado asedio en la primera mitad, fue Lautaro quien rompió el hielo al 45', con un remate a quemarropa por el lado derecho, tras un rechazo de la defensa a un centro de Federico Dimarco.

El Kairat no se amilanó y su persistencia tuvo su recompensa cuando el capitán Arad aprovechó una confusión en el área interista para cabecear el gol del empate al comienzo de la segunda mitad antes de que Augusto le diera la victoria a los anfitriones.

Carlos Augusto festeja el tanto de la victoria

"Sabíamos que teníamos que ganar los primeros cuatro partidos, y lo hicimos", dijo el defensa del Inter Federico Dimarco. "Tenemos que pensar partido tras partido, cada partido es difícil en la Liga de Campeones".

El City ni se despeina

En el Etihad Stadium de Manchester, el noruego Erling Haaland extendió su racha goleadora y los Citizens no tuvieron problemas para imponerse 4-1 ante el cuadro germano del Borussia Dortmund.

El Manchester City tuvo un día de campo en casa

Phil Foden anotó dos veces para el Manchester City, mientras que Haaland anotó su gol número 27 en 17 partidos con su club y su selección esta temporada. Ha marcado en cinco partidos consecutivos de la Liga de Campeones para tres clubes diferentes, y también lo ha hecho con Salzburgo y Dortmund.

"Cada vez que vengo a una conferencia de prensa, le dan otro récord", dijo el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. El delantero noruego ha marcado 14 veces en sus últimos nueve partidos. Solo dos veces no pudo anotar en un juego esta temporada. Rayan Cherki completó el marcador para el City después de que Waldemar Anton anotara para el Dortmund.

Fuente: Tribuna del Yaqui