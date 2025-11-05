El Juego 7 de la Serie Mundial fue uno de los más vistos desde el clásico de 1991

Nueva York, Estados Unidos.- El Juego 7 de la Serie Mundial que dejó un triunfo de 5-4 de los Los Angeles Dodgers sobre los Toronto Blue Jays en 11 entradas tuvo un promedio de 51 millones de televidentes combinados en Estados Unidos, Canadá y Japón. Las Grandes Ligas dijeron que es el juego más visto desde el Juego 7 de la Serie Mundial de 1991 entre los Minnesota Twins y los Atlanta Braves.

El encuentro en el que los Dodgers hilvanaron su segundo campeonato el sábado pasado promedió 27.33 millones en Fox Sports, Fox Deportes y las plataformas de transmisión de Fox. Según Nielsen, fue la segunda transmisión más vista de la semana pasada.

Dodgers consiguieron el bicampeonato en este juego

De igual manera, fue el juego del Clásico de Otoño más visto desde que el Juego 7 entre los Dodgers y los Houston Astros promedió 29.07 millones en 2017. Fue un aumento del 16 por ciento con respecto al último Juego 7 entre los Washington Nationals y los Astros (23.19 millones).

Yamamoto fue el MVP de la Serie Mundial

En Canadá, el juego 7 promedió 11.6 millones. Fue la transmisión en inglés más vista desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010. En Japón, donde el juego decisivo inició a las 09:00 local, el promedio fue de 12 millones después del Juego 6 del viernes pasado, fue el juego de Serie Mundial más visto en una sola cadena en Japón, con 13.1 millones.

Dodgers se coronaron en patio ajeno

Lo siete encuentros de la Serie Mundial promediaron 15.71 millones, un aumento del dos por ciento con respecto a la serie Dodgers-Yankees del año pasado. Es la primera vez desde 2015 y 2016 que la Serie Mundial ha tenido aumentos de audiencia dos años consecutivos.

Incluyendo la transmisión del Juego 1, el promedio completo de Estados Unidos fue de 16.1 millones. El promedio de la Serie Mundial en Japón fue de 9.7 millones y 8.1 millones en Canadá.

La postemporada completa de la MLB promedió 8.09 millones, un aumento del 8 por ciento con respecto al año pasado y la mejor postemporada desde 2017. MLB dijo que la Serie Mundial fue transmitida en 203 países y territorios por 44 socios de medios en 16 idiomas.

