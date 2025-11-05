Flaherty y Bieber rechazan ir a la agencia libre y ejercen sus opciones para 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Continúa la danza de agentes libres en Grandes Ligas, donde este miércoles los serpentineros Jack Flaherty y Shane Bieber ejercieron sus opciones de jugador para 2026 en lugar de ser elegibles para la agencia libre.

Flaherty, quien recibió 25 millones este año con los Detroit Tigres, accedió a una reducción en su salario a 20 millones para la próxima temporada. El derecho de 30 años tuvo marca de 8-15, liderando la Liga Americana en derrotas, y finalizó con una efectividad de 4.64 en 31 aperturas.

El diestro aceptó una rebaja en su sueldo para 2026

Bieber, en cambio ganó 14 millones esta campaña y decidió ejercer su opción de 16 millones para 2026. Bieber, un derecho de 30 años que ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2020, fue adquirido por Toronto de Cleveland en la fecha límite de cambios del 31 de julio. Regresó el 22 de agosto de la cirugía Tommy John en 2024.

Con su récord de 4-2 y efectividad de 3.57 en siete aperturas, ayudó a impulsar a los Toronto Blue Jays a su primer título del Este de la Liga Americana desde 2015. Bieber fue quien recibió el jonrón de Will Smith en la entrada 11 el sábado que llevó a los Los Angeles Dodgers a una victoria por 5-4 en el Juego 7 de la Serie Mundial.

Bieber perdió el Juego 7 de la Serie Mundial

Otros que también decidieron ejercer sus opciones son el lanzador de San Diego, Wandy Peralta, mientras que el jardinero de Arizona Lourdes Gurriel Jr., el jardinero de Baltimore Tyler O'Neill y el jardinero de Texas Joc Pederson decidieron no optar por no rescindir sus contratos.

También el miércoles, nueve jugadores más se convirtieron en agentes libres, elevando el total a 162. Los equipos deberán decidir antes del jueves si hacen ofertas calificadas de poco más de22 millones a sus exjugadores elegibles que quedaron libres.

De igual manera, alrededor de 20 jugadores más podrían quedar libres el jueves, el último día de la ventana de cinco días. Ese grupo incluye al lanzador Andrew Kittredge, readquirido el miércoles por Baltimore de los Chicago Cubs. El derecho de 35 años y los Orioles acordaron en enero un contrato de un año y 10 millones de dólares que incluye una opción de equipo de 9 millones de dólares para 2026 con una rescisión de 1 millón de dólares.

