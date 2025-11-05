Gran Premio de Brasil 2025; horarios y dónde ver EN VIVO la pelea por el Campeonato de Pilotos de la F1

San Paulo, Brasil.- Los monoplazas volverán a rugir y estremecer a Sudamérica, pues rodarán en San Paulo para el Gran Premio de Brasil, una de las carreras más esperadas y queridas en todo el calendario de la Fórmula 1. La carrera brasileña siempre ha dejado grandes emociones y esta no será la excepción, pues el Campeonato de Pilotos aún se encuentra en disputa y un buen resultado para McLaren les aseguraría ambos títulos en 2025.

El Gran Premio de Brasil (Gran Premio de São Paulo) se corrió por primera ocasión en 1972, aunque fue hasta un año después que fue validada y puntuable en el Campeonato Mundial de Fórmula 1; de manera inicial, se disputaba en el Autódromo Nelson Piquet, hasta que fue demolido. Actualmente se lleva a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos por el barrio en el que se ubica.

Jump onboard with one of the greatest to ever grace the sport, Lewis Hamilton uD83EuDD29



With so many incredible moments throughout his long F1 career, sit back and enjoy over an hour of Lewis Hamilton action, presented by @qatarairways uD83DuDCFA #F1 #DrivenToPerfection — Formula 1 (@F1) November 4, 2025

El Campeonato de Pilotos se encuentra en el aire, pues hay tres contendientes que aún cuentan con posibilidades de quedarse con el título; la tabla la encabeza Lando Norris, que con su reciente victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México, llegó a las 357 unidades. Un punto por detrás, le sigue su compañero en McLaren, Oscar Piastri, que había sido el líder por varias semanas, hasta que le fue arrebatada por el piloto inglés.

#Deportes | Lando Norris se lleva la bandera de cuadros; resultados del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 uD83CuDFC1uD83DuDE4Chttps://t.co/tiDZY2SG5R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

En tercer lugar y acercándose de manera peligrosa, se ubica Max Verstappen, ya que el piloto de Red Bull pasó de un déficit de más de 100 puntos a estar a solo 36 puntos del líder. Si bien recortó mucha diferencia, tiene la consigna de cerrar la temporada con un paso perfecto, pues debe ganar todas las carreras restantes si quiere mantener vivas las aspiraciones de un nuevo campeonato.

It's sooo close at the top of the Drivers' Standings right now! uD83EuDD2FuD83DuDC40#F1 pic.twitter.com/pgNIhKaida — Formula 1 (@F1) November 1, 2025

Horarios para el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Circuito: Autódromo José Carlos Pace, San Paulo, Brasil

Fecha: Domingo, 9 de noviembre

Horario: 11:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/F1 TV

IT'S RACE WEEK IN SAO PAULO!! uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83DuDCA8



Who here is excited for us to go racing in Brazil? uD83DuDE4C#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sYfkMe0HYz — Formula 1 (@F1) November 3, 2025

De los pilotos que hay en la actualidad de la Fórmula 1, solo tres han logrado conquistar la complicada pista; Max Verstappen cuenta con tres victorias, siendo estas en el 2019, 2023 y la edición del 2024. De igual manera, Lewis Hamilton también cuenta con tres triunfos, siendo el más reciente en el 2021, y George Russell se quedó con la carrera del 2022. El piloto con más victorias en este Gran Premio es el histórico Alain Prost.

