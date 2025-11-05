Javier Aguirre prepara sorpresas; suplirá varias bajas en la convocatoria de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sostendrá sus dos compromisos en la fecha FIFA con la plantilla incompleta, pues en las últimas horas se han anunciado una serie de bajas que mermarán el rendimiento del 'Tricolor' en sus últimos partidos del año. Es por eso que Javier Aguirre tendrá que echar mano de elementos que no son considerados de manera habitual para sus amistosos de noviembre.

El equipo nacional sufrirá diferentes ausencias de sus elementos más constantes en los últimos ciclos: Primero se supo que César 'Chino' Huerta había sufrido un problema en la ingle, por lo que se quedaría con el Anderlecht para su recuperación. La siguiente baja provino de la Liga MX, cuando Alexis Vega se ausentó de los Diablos del Toluca por un problema muscular, perdiéndose la última parte del Apertura 2025.

Las dos bajas de más renombre llegaron en las últimas horas, luego de que Santiago Giménez comunicara en sus redes sociales que el problema del tobillo era más grave de lo esperado, por lo que estará alejado de las canchas de manera indefinida. Durante la presentación de la playera oficial de México para la Copa del Mundo, un periodista de TUDN adelantó que Julián Quiñónes había presentado un problema en el posterior y no sería tomado en cuenta.

#Deportes | Santiago Giménez causa baja del AC Milan por lesión; se pone en riesgo la convocatoria con el 'Tricolor' ???https://t.co/PRyQQ6CDrq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Ante las numerosas ausencias, Javier Aguirre deberá pensar en nombres que no han sido un constante en sus últimos llamados. El periodista Gibran Araige aseguró que el 'Vasco' llamará a dos elementos de la MLS para los partidos contra Uruguay y Paraguay. El reportero comentó que Hirving Lozano estará dentro de los convocados, pese al ruido que hay en torno a su nombre, por sus recientes polémicas con el San Diego FC.

#Deportes | Hirving Lozano queda fuera de la MLS; el 'Chucky' fue excluido por el San Diego FC para los playoffs ?uD83DuDEABhttps://t.co/lyRxqWHXLb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

De igual manera, Obed Vargas estaría siendo llamado, encabezando la lista de juveniles para los dos amistosos; el delantero tendría su primera convocatoria con el equipo mayor, luego de haber participado con México en la Copa del Mundo sub-20 2025. Vargas atraviesa un gran momento con el Seattle Sounders y anotó dos goles en los playoffs de la MLS contra el Minnesota.

Sumado a esos dos nombres, varios especialistas aseguran que podría tener su primer llamado el delantero de Chivas del Guadalajara y sorpresa del Apertura 2025, Armando 'Hormiga' González, que se encuentra peleando el título de goleo.

#Deportes | 'Hormiga' González vuelve a anotar con Chivas y empata el campeonato de goleo de Apertura 2025 ?uD83EuDD29https://t.co/686BacVeI8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui