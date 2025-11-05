Juego 2 de la serie entre Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco

Ciudad Obregón, Sonora.- Mejor estreno no pudo tener Kyren Paris con Obregón, tras conectar doblete productor de la carrera de la diferencia en la parte baja de la novena entrada para que los Yaquis remontaran en el marcador 6-5 y dejaran en el terreno de juego a los Charros de Jalisco.

En ese capítulo final y con la pizarra 5-4 en contra, la Tribu cajemense atacó con sencillo de Allen Córdoba, quien avanzó a segunda con sacrificio de Riley Unroe y a tercera con hit de Sebastián Elizalde, para anotar enseguida con Roberto Valenzuela e igualar el marcador 4-4.

Ataque tapatíouD83DuDC40



Los @charrosbeisbol fabricaron rally de cinco anotaciones en el octavo episodio y le dieron la vuelta al juegouD83DuDE0E#LigaARCO? pic.twitter.com/E5bwfanAG7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 5, 2025

Vendría a continuación Paris con doblete al fondo del jardín central que envió a la registradora a 'Tito' Valenzuela con la carrera de la victoria obregonense, ante la algarabía de los aficionados que atinaron a quedarse al final del encuentro.

Walk off en ObregónuD83EuDD2F



Debutó Kyren Paris en la LAMP para dar el batazo de la victoria a los @yaquis_oficial en la novena entrada, dejando en el terreno a @charrosbeisbol uD83DuDCAAuD83CuDFFC



PG Brandon Brennan

PP Trevor Clifton



Presentado por: @Repsol #LigaARCO? pic.twitter.com/Zb57xgGkIQ — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 6, 2025

Tanto Felipe González, como Manny Bañuelos, abridores de este encuentro navegaron tranquilos durante los dos primeros capítulos; hasta que en la conclusión del tercer rollo, los Yaquis atacaron al lanzador de los actuales monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico.

Tito Valenzuela es puesto out en segunda

Con uno fuera, Santiago Chávez pegó de hit al prado central y Kevin Villavicencio se sacrificó con toque al pitcher, quien recogió y tiro mal primera, permitiendo que el bateador llegara quieto a la inicial. Allen Córdoba siguió con toque sorpresa para tratar de embasarse, pero fue puesto fuera, avanzado los corredores a segunda y tercera; para enseguida cruzar la registradora con triple entre jardín izquierdo y central de Riley Unroe. Sebastián Elizalde se encargó de poner el 3-0 en la pizarra del Estadio Yaquis con sencillo remolcador.

Yaquis explotaron a la ofensiva

Pero en la séptima entrada, los Charros de Jalisco remontaron con rallie de cinco anotacionesparta darle la vuelta el marcador 5-3 en ese momento. Felipe González donde regaló pasaporte a Bligh Madrish y permitió imparable de Mateo Gil; Manuel Chávez ingresó en su lugar y congestionó los senderos con otra base gratis a Julián Ornelas, para que Japeth Amador remolcara par de rayitas con sencillo al prado central.

Responde la TribuuD83CuDFF9



Los de Cajeme ya registran tres carreras de ventaja en el juegouD83DuDC40#LigaARCO? pic.twitter.com/a7hxxroHjR — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 6, 2025

Después de que los corredores avanzaran con wild pitch, JJ Aguilar se encargó de remolcarlos con doble al jardín izquierdo y enseguida Billy Hamilton puso el 5-3 con otro hit de dos estaciones.

Después de que Charros le dieran la vuelta al marcador en la séptima alta, la Tribu cajemense recortó la distancia en el fondo de ese mismo episodio, donde Unroe conectó doblete, avanzó a tercera con rodado de Elizade y anotó con otro rodado de Roberto Valenzuela a la segunda almohadilla, para el 5-4.

Brandon Brennan (2-0) fue el pitcher ganador con una entrada de labor, para un imparable. Trevor Clifton (0-1) fue el derrotado en dos tercios de labor, para tres hits y par de anotaciones.

Felipe González salió sin decisión después de seis innings y un tercio, con par de carreras y dos hits admitidos; con cinco ponches y cuatro bases por bolas. Bañuelos tampoco tuvo decisión, al trabajar en tres innings completos; con cuatro imparables y tres carreras, todas sucias, además de una base por bolas y sin recetar ponches. El jueves se disputará el tercer y último encuentro de la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui