Lamine es el jugador más valioso del mundo, Bill Belichick cerca del Salón de la Fama y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de hoy miércoles 5 de noviembre, entérate de cuál es el valor del joven futbolista, Lamine Yamal.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Siguen las investigaciones de apuestas en la NBA

Se informó que el próximo miércoles, el Congreso de Estados Unidos enviará un cómite especial para que se reúna con directivos de la NBA, para continuar con las investigaciones sobre el caso de apuestas dentro de la liga.

Bill Belichick más cerca del Salón de la Fama

El seis veces ganador del Super Bowl, Bill Belichick, pasó a las semifinales del Hall Of Fame del futbol americano. El entrenador en jefe de Carolina del Norte se encuentra entre los nueve candidatos para ingresar al Salón de la Fama 2026.

Sigue incrementándose el valor de Lamine Yamal

El Observatorio de futbol del CIES confirmó recientemente que novel Lamine Yamal es el jugador novel más valioso del mundo. Actualmente, el jugador del Barcelona tiene un valor en el mercado que supera los 400 millones de dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui