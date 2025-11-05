LAMP: Naranjeros corta mala racha con una contundente victoria ante Algodoneros

Hermosillo, Sonora.- Harold Ramírez encabezó la ofensiva de Naranjeros con cuatro carreras impulsadas y Hermosillo cortó una seguidilla de cuatro derrotas al vencer 9-3 a Algodoneros de Guasave en el primero de la serie en el estadio Fernando Valenzuela.

La visita pegó primero en la apertura del juego. Leonardo Heras abrió con doblete y Kristian Delgado conectó cuadrangular por el izquierdo para el 2-0. La respuesta local fue inmediata. Con las bases llenas, TT Bowens llegó a primera en error del antesalista de Guasave, anotando Jasson Atondo la de la quiniela. Jesús Loya igualó la pizarra con una rola a las paradas cortas que permitió anotar a Harold Ramírez.

Hermosillo tomó el mando en la segunda con un cuadrangular de tres carreras de Harold Ramírez para el 5-2. En la cuarta cayó otro ataque de tres: Sergio Burruel anotó con sencillo de Atondo, Harold Ramírez produjo la séptima con sencillo al derecho y Bowens llevó a Atondo al plato con un fly al derecho para el 8-2. En la sexta, Loya produjo una más, anotando Harold Ramírez.

Guasave descontó en la séptima con un jonrón solitario de Alan Espinoza.

Harold encendido

El jugador del encuentro fue el colombiano Harold Ramírez, de 3-3, con su tercer cuadrangular de la temporada, cuatro producidas y tres anotadas. El pitcher ganador fue Enrique Castillo (2-0) y Zach Wileman (0-1) cargó con la derrota. Para el segundo de la serie este miércoles están anunciados Vidal Sotelo por Guasave y Erich Uelmen por Hermosillo.

Juntos podemos, Hermosillo, mucha fuerza. uD83DuDDA4



Minuto de silencio en el estadio Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/kH30XIM2ni — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 5, 2025

Otros resultados

Yaquis 8-6 Charros

Águilas 1-2 Venados

Tomateros 5-8 Cañeros

Tucson 2-10 Jaguares

Fuente: Tribuna del Yaqui