Luis Suárez recibe sanción con el Inter de Miami; se perderá el desempate de los playoffs 2025 de la MLS

Ciudad de México.- El Inter de Miami tendrá que afrontar el partido más importante de la temporada hasta ahora, pues tendrán el encuentro por el desempate en la primera ronda de los playoffs de la MLS sin uno de sus jugadores más importantes. El delantero uruguayo, Luis Suárez, fue suspendido por la liga debido a unas cuestiones de indisciplinas, por lo que verá el encuentro desde las gradas; dicho partido podría ser el último en la carrera de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Suárez ya cuenta con una sanción reciente, luego del altercado que hubo en la final de la Leagues Cup entre el Inter de Miami y el Seattle Sounders; en dicho encuentro, el uruguayo escupió a un auxiliar, lo que le costará perderse la edición del 2026 de la Leagues Cup. De igual manera, la MLS decidió tomar acciones por los hechos, por lo que Luis Suárez fue suspendido en tres jornadas de la temporada actual.

En el segundo partido de la postemporada contra el Nashville, Luis Suárez protagonizó un nuevo altercado que le terminó causando otra ausencia de la liga; el uruguayo reaccionó ante un empujón de un rival, por lo que le tiró una patada y, de manera sorprendente, no fue expulsado. Una vez finalizó el encuentro, la MLS analizó la jugada y el Comité Disciplinario suspendió de un partido, además de multar con una cantidad no revelada al sudamericano.

Luis Suárez se perderá el partido contra el Nashville, el cual se llevará a cabo el próximo sábado, 8 de noviembre a las 19:00 horas (horario CDMX), en el Chase Stadium, casa del Inter de Miami. En caso de perder ese encuentro, 'Las Garzas' quedarían eliminadas, lo que representará el último partido de Sergio Busquets y Jordi Alba en su carrera profesional, debido a que de manera reciente anunciaron su retiro de las canchas.

Este será el tercer encuentro entre los mismos equipos, pues la primera ronda de los playoffs de la MLS se disputa al mejor de tres encuentros; si los equipos se dividen las victorias en los primeros juegos, se tendrá que disputar un tercer partido definitivo. El que resulte ganador de esta llave se enfrentará al que logre avanzar entre el FC Cincinnati y el Columbus Crew.

