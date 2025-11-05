Mazatlán FC podría desaparecer de la Liga MX y ser vendido a un mítico equipo en Liga de Expansión

Ciudad de México.- Luego de la sorpresiva llegada del Mazatlán FC a la Liga MX hace algunos años, así podría ser su desaparición, pues luego de varios torneos sin conseguir la clasificación a la Liguilla, podría llegar su fin. Según el reporte de un prestigiado periodista, el equipo sinaloense estaría en riesgo de desaparecer al finalizar el Apertura 2025, pues su plaza sería comprada por el Atlante, uno de los equipos con más tradición en México.

Apenas hace cinco años, el Grupo Salinas dio un batacazo al anunciar la creación del Mazatlán FC, que se fundó para ocupar el lugar que dejaría Monarcas Morelia, equipo sacrificado para darle el espacio al nuevo equipo en el balompié mexicano. El hecho de haber desaparecido a un equipo histórico le ganó el repudio de los aficionados desde su incursión en el Guardianes 2020.

Según indicó Fernando Cevallos, periodista de Fox Sports, las negociaciones entre el Atlante y el Mazatlán están muy avanzadas, por lo que se podría realizar la transacción, una vez finalice el Apertura 2025, pues se someterá al escrutinio en la Junta de Dueños programada en diciembre.

Negociaciones muy, muy, muy avanzadas entre la directiva del Atlante y del Mazatlán. Lo que está buscando el Atlante es comprar al Mazatlán o comprar la franquicia y, si se cierra, lo podrían estar anunciando en la junta de dueños de diciembre".

A pesar de que la compra-venta se vaya a autorizar antes de que finalice el 2025, los planes serían mantener los equipos en sus respectivas ligas hasta que se finalice la Copa del Mundo 2026. Una vez termine la justa mundialista, se concretaría el esperado regreso del Atlante a la categoría mayor del futbol mexicano.

El Atlante es de los pocos equipos en la Liga Expansión MX que cumplen con los requisitos para poder escalar a la Liga MX, aunque sus aspiraciones se han visto truncadas por la falta de ascenso y descenso. Si bien su inmueble actual no podría ser usado, se prevé que el Atlante regrese al Estadio Banorte (antes Azteca), que ya fue su casa hace algunos años, consolidando su regreso a la máxima división.

Fuente: Tribuna del Yaqui