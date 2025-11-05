México cae ante Holanda en las semifinales de la Copa Mundial Sub-17 y regresa la frase "No era penal"

Rabat, Marruecos. La selección de México femenil tenía cita con la historia este 5 de noviembre, pero no pudo ante una de las gigantes de Europa, Holanda, cayendo 1-0, en duelo de semifinales correspondiente a la Copa del Mundo Sub-17 que se realiza en Rabat, Marruecos.

El seleccionado de Países Bajos ahora será quien se mida a Corea del Norte en la gran final de la competencia. En el caso de las asiáticas, entraron a los libros de historia al dejar en el camino a las favoritas de la competencia, Brasil, que terminará por jugar por el tercer lugar ante las aztecas.

¡QUÉ TORNEO! ¡ENHORABUENA!



Todo México de pie ante estas guerreras que se metieron a la Semifinal del Mundial Sub-17 Femenil. ¡Gracias por hacernos soñar! pic.twitter.com/JlmvsYCmRP — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 5, 2025

Acciones

El primer tiempo fue de ida y vuelta, con las dos selecciones teniendo jugadas manifiestas de gol, pero no fue hasta el 68' que cayó la primera anotación del partido; Anne Gelevert aprovechó que la defensiva tricolor se replegó y no la atacó para servir a Lina Touzani, quien disparó para vencer a Valentina Murrieta y poner el 1-0.

Las mexicanas intentaron reaccionar con Joselyn Solís y Citlalli Reyes, pero no pudieron sacudir las redes, por lo que en la recta final Miguel Gamero optó por apostar al ataque, pero la arquera de Holanda se convertiría en la gran figura de la noche.

Vuelve el famoso "no era penal".

Ya en tiempo añadido, Joselyn Solís buscó hacer la última jugada, logró encarar ante tres jugadoras dentro del área, pero la mexicana cayó al suelo. En un inicio, la jugada continuó, pero el Tri utilizó una de sus revisiones para pedir un penal.

En las repeticiones se vio claramente que una de las tres futbolistas le pegó a la mexicana en la pierna. Sin embargo, tras la revisión en el monitor, la silbante decidió no marcar la pena máxima y Holanda selló su boleto a la excepcional final del Mundial.

¡LA JUGADA QUE CAMBIÓ TODO!



Pregunta seria: ¿Era o no penal?



👍: NO

🔁: Sí pic.twitter.com/GkK5hgrxcN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 5, 2025

Cabe destacar que hace 14 años México también quedó fuera en un partido de Mundial ante Países Bajos. En aquella ocasión, el Tri Varonil mayor perdió 2-1 con un penal más que polémico en los minutos finales del partido. Fue entonces que esa noche salió la famosa frase "No era penal", la misma que volvió a sonar este miércoles.

