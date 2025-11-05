México se queda sin delanteros para la fecha FIFA de noviembre; Julián Quiñónes con lesión muscular

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sigue sumando nombres a la lista de no disponibles para sus encuentros amistosos de la fecha FIFA de noviembre, causando un momento preocupante sobre quién podría hacerse cargo de la delantera del equipo. Sumado a las anteriores bajas, se supo que Julián Quiñónes será baja del 'Tricolor', debido a un problema muscular que presentó en las jornadas recientes con el Al-Qadisiya.

Apenas en días recientes, se supo que tres de los nombres más constantes en las convocatorias de Javier Aguirre no estarían disponibles. Primero, se informó que César Huerta había causado baja del Anderlecht por un problema en la pelvis. La baja posterior fue la de Alexis Vega, que tuvo que salir en camilla en la jornada 15 del Apertura 2025 y se perderá el resto del torneo con los Diablos del Toluca, poniendo en riesgo su participación en la Liguilla.

Buenas noticias para el Toluca; Antonio Mohamed asegura el regreso de Alexis Vega para la Liguilla

Durante las primeras horas del 5 de noviembre, comenzó a circular el rumor sobre la sensible baja de Santiago Giménez; 'Santi' recibió un golpe en el tobillo y acrecentó unas molestias que arrastraba desde hace varias semanas. Según el comunicado de sus redes sociales, el 'Bebote' estará alejado de las canchas por varias semanas, lo que pone en duda su continuidad en el AC Milan.

Santiago Giménez causa baja del AC Milan por lesión; se pone en riesgo la convocatoria con el 'Tricolor'

La Selección Mexicana realizó la presentación de su jersey oficial para la Copa del Mundo 2026 y fue ahí donde se filtró la lesión del jugador naturalizado. Según lo comentado por Gibrán Araige, reportero de TUDN, el delantero del Al-Qadisiya tiene una molestia muscular en el posterior, lo que lo mantendrá alejado de las canchas en las próximas tres semanas.

Otro golpe para el Tri rumbo a la Fecha FIFA vs Uruguay y Paraguay…Julián Quiñones se suma a las bajas!!! No podrá estar por una molestia muscular en el posterior. Estará 3 semanas fuera de actividad.

La lesión en Julián Quiñónes representa un duro parón en su carrera, pues había comenzado la temporada con el Al-Qadisiya con un gran ritmo, convirtiéndose en la estrella del equipo árabe. El nacido en Colombia acumula seis anotaciones en el mismo número de partidos en la Saudi Pro League, además de tres tantos en dos compromisos de la King's Cup.

El 'Vasco' Aguirre deberá evaluar qué jugadores de la Liga MX convocar para suplir las cuatro bajas que tendrá para la fecha FIFA de noviembre. La Selección Mexicana se enfrentará a Uruguay el 15 de noviembre y, unas horas después, sostendrá su último partido del año contra Paraguay.

