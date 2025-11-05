México vs Costa de Marfil EN VIVO: Día, hora y dónde ver el Mundial Sub-17 de Qatar 2025

Doha, Qatar.- La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para un compromiso de suma trascendencia y es que se enfrentarán a su similar de Costa de Marfil en el Mundial de la categoría celebrado en Qatar. Tras caer 2-1 en su debut ante Corea del Sur, el equipo dirigido por Carlos Cariño necesita obtener un resultado positivo para no comprometer un posible pase a Octavos de Final. El encuentro se disputará el 7 de noviembre de 2025 en el Aspire Zone de Doha.

México mostró buenas intenciones frente a los coreanos, pero no tuvo la contundencia esperada y esto se tradujo en una dura derrota. El conjunto asiático aprovechó dos errores del combinado nacional: primero un mal despeje que se impactó contra el rostro de Koo Hyeon-Bin y terminó en el fondo de las redes, mientras que la segunda anotación en contra fue obra de Nam Ian tras un mal despeje del portero Santiago López.

A pesar de que el equipo tricolor empató los cartones antes del medio tiempo con un tanto de Aldo Patricio de Nigris, para el segundo tiempo las ideas escasearon en los jugadores mexicanos. Los africanos también afrontan el duelo con necesidad de puntos, pues comenzó el torneo recibiendo una dura goleada a manos de la Selección de Suiza. En este contexto, el partido será de vida o muerte para ambas escuadras.

Para México, una victoria frente a Costa Marfil no solo implicaría sumar tres puntos, sino recuperar la confianza y situarse en mejor posición para asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo. Perder significaría depender de otros resultados o, bien, llegar al último partido de la fase de grupos al borde de la eliminación. Este cotejo será vital para 'El Tri' por mantenerse en la lucha del Grupo F que comparte con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Posible alineaciones México Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17

México (probable XI): Santiago López, Jhonnatan Grajales, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera, Óscar Pineda, Kenneth Martínez, Íñigo Borgio, Gael García, Luis Gamboa y Aldo de Nigris.

Costa de Marfil (probable XI): Christ Kouassi, Kouadio Koffi, Kouame Obli, Assabie Ahui, Aboubacar Meite, Daan Yoboue, Cheick Malo, Tape, Touali, Youbah Coulibaly, Kouassi Kouadio y Hubery Yao.

Dónde ver México Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17

Día: Viernes 7 de noviembre de 2025

Hora: 08:45 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Aspire Zone - Pitch 2 (Doha, Qatar)

Dónde ver: TUDN, ViX Premium y Canal 9

