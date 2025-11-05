Nikola Jokic se enciende en la duela y comanda victoria de los Denver Nuggets

Denver, Estados Unidos.- La fiesta sobre la duela de una de las estrellas de la NBA, Nikola Jokic, llegó este miércoles por la noche en Denver, ya que el europeo anotó 33 puntos, dio 16 asistencias y capturó 15 rebotes para su quinto triple-doble de la actual campaña, y los Nuggets superaron 122-112 a Miami Heat.

Este resultado demuestra el gran momento que viven los locales, ya que fue la undécima victoria consecutiva que tienen ante el Heat, quienes registraron su cuarto descalabro del año. Ya dentro de las acciones, el serbio se apuntó 12 de 18 tiros de campo. Completó su triple-doble al lograr un rebote ofensivo con 6:36 restantes en el tercer cuarto. En el mismo duelo, Aaron Gordon agregó 24 unidades para los Nuggets, que siguen sin perder en casa. Por otra parte, Miami no ha ganado un solo compromiso en Denver durante la temporada regular desde el 30 de noviembre de 2016.

Nikola Jokic vs. MIA so far:



33 points.

15 rebounds.

15 assists.



Another triple-double for the Joker uD83DuDD25



Watch 4Q action on NBA League Pass: https://t.co/pkTkOefm9f pic.twitter.com/ZwEEayXFFz — NBA (@NBA) November 6, 2025

Por el Heat, el jamaicano Norman Powell se llevó 23 puntos, siendo el más destacado de su equipo; a su vez, Bam Adebayo no jugó en la segunda mitad debido a una lesión en el pie izquierdo, por lo que fue una auténtica noche de pesadilla en Denver.

Anunoby y Brunson brillan con los Knicks

Mientras que este mismo miércoles, OG Anunoby anotó 25 puntos, Jalen Brunson tuvo 23 puntos, 10 asistencias y siete rebotes, para que New York Knicks arruinaran el regreso de Anthony Edwards a la alineación de los Minnesota Timberwolves con una pizarra final de 137-114.

Sobre la duela, Josh Hart agregó 18 puntos para los de la Gran Manzana, que controlaron la segunda mitad y mejoraron su récord a 5-0 en el Madison Square Garden, marca que pone a soñar a la afición en este arrollador arranque de torneo.

Mientras que Julius Randle anotó 32 puntos y Donte DiVincenzo 21 en el estadio que fue su casa hace unos meses, antes de ser enviados a Minnesota en el intercambio que trajo a Karl-Anthony Towns a Nueva York.

Jalen Brunson euro-stepping through traffic uD83EuDD29



19 points, 9 assists & 7 rebounds for JB!



uD83CuDFC0 MIN-NYK on ESPN

uD83DuDCF2 https://t.co/S6Dj4RAxGL pic.twitter.com/RpN2BbzCuq — NBA (@NBA) November 6, 2025

Brunson y Anunoby se combinaron en una racha de 10-0 a mitad del tercer cuarto para darle a los Knicks; se espera que sea esta dupla la que comande por completo los juegos de los de New York, que tienen como exigencia pelear los primeros lugares de la tabla.

Fuente: Tribuna del Yaqui