Salvador Pérez es 'Real' hasta el retiro: El capitán acuerda contrato de dos años con Kansas City

Kansas City, Estados Unidos.- La lealtad es algo que muy pocas veces se ve en el mundo de los deportes, especialmente en el beisbol, pero ese no es el caso de Salvador Pérez, quien este martes 4 de noviembre firmó una renovación de contrato con Kansas City Royals, por un par de años más.

"Salvy es una leyenda de los Reales y uno de los jugadores más importantes que esta franquicia ha tenido. Teníamos la opción para el próximo año, pero todos sabían que queríamos que su legado con nosotros continuara más allá de eso. Valoramos el compromiso de Salvador con los Reales, y estamos igual de entusiasmados que nuestros fanáticos", declaró el vicepresidente ejecutivo y gerente general J.J. Picollo sobre esta noticia.

THE CAPTAIN IS COMING BACK FOR MORE??



The Royals have extended Salvador Perez for two more years uD83DuDD25 #FountainsUp

pic.twitter.com/ITeoqyiXZX — SleeperRoyals (@SleeperRoyals) November 5, 2025

El capitán de la escuadra, de ya 35 años, ha sido convocado nueve veces al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, ganando cinco Premios Guante de Oro, cinco Premios Bate de Plata, además de ser nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del 2015 y el Premio Roberto Clemente 2024. Cabe destacar que 'Chava' es uno de los dos receptores en la historia de la MLB en ganar al menos cinco Guantes de Oro y cinco Bates de Plata, junto al puertorriqueño miembro del Salón de la Fama, Iván Rodríguez.

Este año, el pelotero de Kansas City se convirtió en el segundo receptor en la historia de las Mayores en producir al menos 100 carreras en su campaña con 35 años (o mayor), solamente por debajo del miembro del Salón de la Fama, Carlton Fisk, quien produjo 107 con 37 años en la ya lejana campaña del 1985.

En el 2025, su campaña número 14 en las Grandes Ligas, todas con Royals, Pérez pegó 30 bambinazos con 100 impulsadas en 155 compromisos. Sus 30 metrallazos fueron la segunda mayor cantidad de su carrera, por debajo de los 48 jonrones que dio en el 2021 para igualar la marca del club.

We have agreed to terms on a two-year contract with C Salvador Perez through the 2027 season! pic.twitter.com/UhBNJF9cF2 — Kansas City Royals (@Royals) November 5, 2025

Salvador Pérez, igualmente en el 2025, también llegó a los 300 cuadrangulares y mil remolcadas en su carrera, entrando a la lista de receptores con dicha cantidad de bambinazos. Entre los líderes de todos los tiempos en la franquicia de Kansas City, es segundo en cuadrangulares con 303, segundo en impulsadas con mil 106, tercero en extrabases (634) y séptimo en partidos con más de mil 700.

Fuente: Tribuna del Yaqui