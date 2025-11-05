'Santi' Giménez enciende las alarmas por su lesión; se perderá la convocatoria de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- El delantero Santiago Giménez ha encendido las alarmas, pues aparte de su bajo rendimiento con el AC Milan, presentó una lesión que lo alejará de las canchas por tiempo indefinido, alargando aún más su sequía de gol en la Serie A. Por si faltara algo, dicho problema muscular lo mantendrá al margen de la Selección Mexicana, pues no sería convocado a los encuentros amistosos que se tendrán en la fecha FIFA de noviembre.

'Santi' no se ha estrenado como artillero en la actual temporada de la liga italiana, pues no ha podido anotar su primer gol en la Serie A 2025-2026 y solo tiene un tanto en la Copa Italia; su sequía de anotaciones supera los 600 minutos, marca que no se había registrado desde hace años. Este mal momento le ha costado estar en el foco de las críticas por parte de la prensa, que revivieron el rumor de una probable salida de los 'Rossoneri' en los próximos meses.

Aunado a eso, durante el partido de la jornada 9 contra el Atalanta, abandonó el encuentro debido a un fuerte golpe; el 'Bebote' salió de cambio al minuto 66, luego de recibir una falta y que no fuera marcada por el árbitro. El delantero no pudo entrenar con regularidad en los días siguientes y fue dejado fuera de la convocatoria del AC Milan, para el importante Clásico Italiano, enfrentándose a la Roma.

Debido a este problema muscular, correría el riesgo de perderse la convocatoria con la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre; el seleccionador, Javier Aguirre, ha sido muy claro en su postura de solo llamar a jugadores que se encuentren sanos en su totalidad. El 'Tricolor' se medirá ante Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio Corona y contra Paraguay el 18 del mismo mes en el Alamodome.

'Santi' rompe el silencio

Mediante sus redes sociales, el delantero mexicano rompió el silencio y habló sobre la complicada lesión que lo aqueja; Giménez aceptó que no ha estado del todo sano en los últimos meses, debido a una lesión en el tobillo que ha arrastrado por varias jornadas. Cerró el comunicado aclarando que estará fuera de las canchas por un tiempo indeterminado para lograr una recuperación óptima.

