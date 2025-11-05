¿Se van de TV Azteca? Christian Martinoli y Luis García anuncian nuevo proyecto futbolístico

Ciudad de México.- Un batacazo en los meses previos al inicio de la Copa del Mundo 2026 podría sacudir al mundo de las televisoras en México, pues durante las primeras horas del 5 de noviembre, se anunció un nuevo proyecto para los narradores de TV Azteca. Mediante una publicación en redes, se anunció que Christian Martinoli y Luis García encabezarán un podcast, poniendo en duda su continuidad en la televisora del Ajusco.

Durante el verano del 2025, ante la negativa por parte de Azteca de transmitir la Copa Oro, los dos comentaristas optaron por realizar una emisión alternativa por el canal de YouTube del 'Doctor' y, a pesar de no pasar imagen alguna de los encuentros, fue del agrado de los aficionados. Mediante ese medio, se cubrió hasta la final de dicho certamen, reuniendo una alta cantidad de viewers y llegando al millón de los suscriptores.

#Deportes | "Me complicó la vida": Exseleccionado mexicano explota y arremete contra Christian Martinoli uD83DuDE24??https://t.co/OCtsm6rDQ0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Ante el imponente éxito que eso representó, ambos narradores presentaron su nuevo proyecto, el cual llegará en formato de podcast y se llamará "Farsantes con Gloria", homónimo al proyecto de narración en la Copa Oro y un canal de vlogs. Dicha pieza audiovisual tendrá su estreno el próximo domingo 9 de noviembre, a las 20:30 horas (horario CDMX), a través del canal de YouTube 'LuisgarciaMX'.

"Este nueve de noviembre vuelve Farsantes. Sí, Farsantes con gloria, sin gloria, bastardo. Lo que usted quiera decirle al doctor, sobre todo, del cuchitril del doctor García en algún lugar de la gran ciudad", comentó Martinoli. El 'Doctor' añadió que será un espacio inmersivo, en el cual sus seguidores podrán participar y proponer los temas a abordar en las siguientes ediciones.

El podcast que nadie pidió, que muchos no querían pero que todos terminarán viendo.



Los Farsantes regresan para seguir moviendo entrañas hablando como a ustedes les gusta: sin filtros y sin censura.



Arrancamos este domingo a las 8:30 PM en vivo por el canal del Dr. García en YT pic.twitter.com/FEnRBgjLwn — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) November 5, 2025

¿Saldrán de TV Azteca?

A pesar de que ninguno de los narradores ha comentado sobre su continuidad en la televisora del Ajusco, varios especialistas prevén que su nuevo proyecto no se interpondrá con las transmisiones de los partidos, sino que servirá como exposición en los meses previos a la Copa del Mundo 2026. Ya tuvieron un proyecto similar hace un par de años, teniendo como invitados a grandes personalidades de diferentes ámbitos, como deportistas, cantantes, filósofos y actores.

Aunado a eso, se rumora que TV Azteca ya cerró un acuerdo para tener los derechos de transmisión de la justa mundialista del próximo año, lo que terminaría por confirmar la permanencia de ambos personajes en la televisora.

Fuente: Tribuna del Yaqui