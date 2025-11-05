Se viene otro capítulo de la rivalidad México vs. Puerto Rico: Berlanga desafiará al 'Toro'

California, Estados Unidos.- No cabe duda de que la rivalidad entre México y Puerto Rico es la más grande en la historia del boxeo, y el siguiente año se podría agregar otro capítulo a la lista de grandes peleas que nos han regalado las dos naciones.

Parece que solo es cuestión de días para que se haga oficial que el campeón mundial interino de la AMB, en las 168 libras, José Armando Reséndiz, se mida ante la estrella boricua Edgar Berlanga en el primer trimestre de 2026, según informaron fuentes a The Ring.

Las esquinas de los dos boxeadores están en conversaciones y solo faltaría detallar el escenario en el que el mexicano y el nacido en Puerto Rico suban al ring en la categoría de los supermedianos e intercambien metralla.

El presente le favorece actualmente al de Nayarit, ya que Reséndiz (16-2, 11 nocauts) logró una gran sorpresa al vencer por decisión dividida a Caleb Plant en mayo, para así arrebatarle el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Además, 'El Toro', de 26 años, es el número seis del ranking de The Ring en la división supermediana.

Los únicos dos descalabros que tiene el azteca en toda su carrera son ante Elijah García en el octavo asalto en septiembre de 2023. Su otra derrota fue por decisión ante Marcos Hernández en 2021. Esas derrotas le sirvieron para salir adelante y mejorar las cosas. Sus últimos dos combates fueron ante Fernando Paliza y Caleb Plant, a quienes superó.

Por otra parte, Berlanga (23-2, 18 nocauts) viene de una derrota por nocaut en el quinto asalto ante Hamzah Sheeraz en julio, en la que fue una de sus peores actuaciones arriba del ring. Cabe destacar que este es el segundo descalabro que tiene el boricua, ya que en el 2024 fue superado por decisión por Saúl 'Canelo' Álvarez.

3 de 3 uD83EuDD4A México sumó tres nuevos campeones en menos de 10 días. Tremendo cierre del boxeo tricolor en mayo. Primero Willibaldo García, después Eduardo @sugarnunez y finalmente Armando ‘Toro’ Reséndiz. pic.twitter.com/7OFEZPkEAa — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) June 1, 2025

Con todo y eso, el de la Isla representa una amenaza real para el de Nayarit. Además de que Edgar se caracteriza por ser un pugilista que vende bien sus peleas, lo que garantiza también una lucrativa bolsa económica para Reséndiz, actual campeón interino.

