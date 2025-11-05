Selección Mexicana de Beisbol tendrá juego de exhibición contra Los Angeles Dodgers en 2026

Ciudad de México.- Un partido de lujo se tendrá en los primeros meses del 2026, pues la Selección Mexicana de Beisbol, en su preparación para el Clásico Mundial, se medirá contra Los Angeles Dodgers, que en días recientes ganaron el bicampeonato en la Serie Mundial 2025. Este encuentro será una especie de revancha para los peloteros aztecas, pues volverán a enfrentar a Shohei Ohtani y Roki Sasaki.

El Clásico Mundial de Beisbol está a escasos meses de iniciar y los dirigidos por Benjamín Gil parten como una de las selecciones favoritas para levantar el prestigiado cetro. La Selección Mexicana de Beisbol se enfrentará contra Estados Unidos, Colombia, Canadá y un equipo por definir, en el Chase Field, casa de los Arizona Diamondbacks, entre el 11 y el 15 de marzo del próximo año, buscando superar su mejor resultado.

Es por eso que México tiene que llegar bien preparado, por lo que la Delegación Mexicana de Beisbol ha pactado dos encuentros amistosos contra equipos de Grandes Ligas para afinar los detalles en días previos al inicio del codiciado certamen. El equipo 'Tricolor' se enfrentará a los Dodgers el 4 de marzo del 2026, solo un día antes de que dé inicio la justa mundialista en otro grupo; de igual manera, se sostendrá un partido de exhibición ante los Diamondbacks.

To prepare for the 2026 World Baseball Classic, there will be exhibition games on March 3-4 between MLB teams and national teams competing in the WBC.



El seleccionado nacional viene de marcar la mejor participación de México en el Clásico Mundial, pues logró meterse hasta las semifinales; los dirigidos por Gil finalizaron en primera posición la fase de grupos, compartiendo plaza con Estados Unidos. En los cuartos de final, tocó medirse contra Puerto Rico, que atacaron en la primera entrada a los lanzamientos de Julio Urías, aunque el marcador terminó por beneficiar a los mexicanos.

Ya en semifinales y con los ojos del mundo encima, la Selección Mexicana se medía ante Japón y, a pesar de que fueron superiores en gran parte de las entradas, los nipones le dieron la vuelta a la pizarra en la novena y México quedó tendido en el terreno. Dicho partido fue considerado como el mejor compromiso en la historia del Clásico Mundial, convirtiéndose en un recuerdo nostálgico de cuando se estuvo cerca de conquistar el título mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui