Selección Mexicana pierde a un joven elemento; Marcelo Flores cambia el 'Tricolor' para jugar con Canadá

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sigue con las alarmas encendidas, pues aunado a las diferentes bajas por lesión que mermarán su rendimiento durante la fecha FIFA de noviembre, diversos periodistas afirman que el futbolista Marcelo Flores se integrará a Canadá. El jugador de los Tigres de la UANL cuenta con la doble nacionalidad y tras su nula participación con el 'Tricolor', habría decidido unirse a la selección canadiense.

El joven jugador ya había pasado por la disyuntiva de decidir qué playera vestir en las jornadas internacionales; en el 2021, Flores se decantó por la Selección Mexicana, para luego debutar en la categoría mayor en el mismo año. Su primer partido con México llegó el 9 de diciembre en un amistoso contra Chile, donde solo participó en ocho minutos; en total, había tenido actividad en solo tres partidos, acumulando 46 minutos en cancha sin anotaciones.

Breaking: Marcelo Flores will join Canada's November camp as a training player.



The possibility of Flores filing a FIFA switch from Mexico to #CANMNT now seriously increasing.



Details on the attacking midfielder's move, at @TheAthleticFC

La última ocasión que estuvo en la cancha con la playera 'Tricolor' fue en junio del 2022 y, aunque en 2024 fue convocado para cuatro partidos amistosos y para la Copa América, quedó relegado al banquillo sin llegar a ver acción. Al ser relegado a un papel secundario a nivel selecciones, Marcelo Flores intentaría cumplir el sueño de llegar a la Copa del Mundo 2026 desde otro frente, aprovechando la doble nacionalidad.

Marcelo nació en Ontario, Canadá, en octubre del 2023, por lo que tiene la posibilidad de decidir qué país representar en los partidos internacionales. Desde hace un par de semanas comenzó a circular el rumor de la integración de Flores a los de la hoja de maple; aunque con la fecha FIFA a la vuelta de la esquina, parece que el jugador llegó a tomar la decisión; según reporta ESPN, Marcelo Flores formará parte de los próximos entrenamientos para conocer el ambiente y proyecto.

CONFIRMED: Marcelo Flores will join Canada in the November camp as a training player.



The 22-year-old midfielder has SERIOUS INTEREST in filing a ONE-TIME SWITCH!



Via @TheAthleticFC - @joshuakloke

En caso de que el jugador decida representar de manera oficial a Canadá, deberá realizar un proceso en el cual haga un cambio en la nacionalidad deportiva. Esto serviría a Marcelo Flores en su carrera, pues tras un paso efímero por el futbol europeo, llegó a la Liga MX, donde ha pasado desapercibido en los últimos torneos.

