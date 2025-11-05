Todo está listo para el regreso de José Urquidy a casa: Este jueves hará su debut

Mazatlán, Sinaloa.- Poco más de siete años tuvieron que pasar para que el 'Hijo Pródigo' de Mazatlán vuelva a subir a la lomita de los disparos del equipo de sus amores; los Venados. Este jueves 6 de noviembre, el exligamayorista José Urquidy hará su debut de campaña en el Teodoro Mariscal.

El mazatleco está listo para defender los de los porteños con el número 65 en su espalda. Será ante la ofensiva de los Águilas de Mexicali donde el exestelar de los Houston Astros demuestre su calidad en el montículo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Con su regreso, el mexicano no solo refuerza el pitcheo de Venados, sino que revive la emoción de una afición que lo ha seguido paso a paso en su destacada carrera profesional, especialmente su estadía en Grandes Ligas, donde terminó por ganar una Serie Mundial.

Su entrega, humildad y amor por Mazatlán lo han convertido en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones del béisbol sinaloense", escribió Venados en un comunicado.

JOSÉ URQUIDY SERÁ AGENTE LIBRE



El lanzador mazatleco José Urquidy se convertirá en agente libre luego que los @Tigers declinaron hacer válida la opción de contrato por 4 millones de dólares para el 2026.



Urquidy, que viene rehabilitándose de una cirugía, debutará mañana en la… pic.twitter.com/e1WLYt0lpW — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) November 6, 2025

El lanzador sinaloense, quien fue formado en la Liga Infantil Quintero Castañeda, lanzó por última vez en el Estadio Teodoro Mariscal en la temporada 2018-2019, dejando en ese momento una marca de 2-3, en seis juegos lanzados.

Posteriormente hizo su estreno en la MLB en 2019, y rápidamente se ganó un lugar en la rotación de Astros gracias a su control, temple y consistencia en momentos clave. Ese mismo año hizo historia al convertirse en el tercer pelotero nacido en México en abrir un juego de Serie Mundial.

La carrera de Urquidy en números

Con un récord sólido en temporada regular y una reputación de lanzador confiable en juegos decisivos, José Urquidy aprovechará esta gran oportunidad que tiene con Venados para retomar confianza y entrar en actividad, para intentar ganarse un lugar en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui