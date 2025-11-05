Yaquis de Obregón le remonta al campeón y brinca a la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

¡Síguenos!
En un vibrante juego en el Estadio Yaquis, la Tribu le remonta al campeón y sube al primer lugar de la tabla general

Ciudad Obregón, Sonora.- El primero y segundo del standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico no defraudaron, pues Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco protagonizaron un vibrante encuentro este martes 4 de noviembre, que terminó 8-6 a favor de los locales.

Después de un octavo capítulo de pesadilla, donde el bullpen permitió cinco rayitas, la Tribu mostró su garra y en ese mismo episodio terminó por darle la vuelta a la pizarra. Con este resultado, Yaquis sube al primer lugar del standing con una marca de 12 victorias y seis derrotas, lugar de honor que comparten, con Charros y Cañeros de Los Mochis.

Juegazo

Yaquis se encargó de abrir el marcador desde el primer capítulo, cortesía de 'Tito' Valenzuela, que castigó a Iván Rodríguez con imparable remolcador. Jalisco reaccionaría con batazo productor de Francisco Córdoba frente a los lanzamientos de Ariel Miranda, quien se fue sin decisión.

La Tribu volvería a romper el empate en la tercera, a través de un rodado de Sebastián Elizalde, quien un par de entradas más tarde volvería a encender su madero, pegando su segundo cuadrangular de la temporada y así aumentar la ventaja de los locales 4-1.

La octava entrada sería de pesadilla para Yaquis; Brennan permitiría cuatro carreras, mientras que a Contreras le hicieron otra más para poner 6-4 los cartones. A pesar de ser maltratados, la Tribu tuvo una gran reacción y, con batazos de ‘Tito’ Valenzuela y Alfredo Hurtado, terminarían por darle la vuelta al partido y brincar a la cima de la LAMP.

Este miércoles 5 de noviembre se pondrá en marcha el segundo de la serie a las 19:10 horas, donde Felipe González saltará a la lomita de los disparos por los de Gabe Álvarez, mientras que Benjamín Gil apostará por el experimentado Manny Bañuelos.

