Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' defendiendo la cima de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscarán permanecer en la primera posición de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, luego de vencer en el primero de la serie ante los Charros de Jalisco, lo que los catapultó a la cima del circuito. 'La Tribu' sigue en gran forma jugando como local, pues en todas las series que ha disputado en el Estadio Yaquis, las ha ganado, luego de comenzar con triunfo.

La novena cajemense recuperó la primera posición del standing con la victoria de ayer. Yaquis llegó a la marca de las 12 victorias y seis descalabros, empatados con el mismo récord con los Charros de Jalisco y los Cañeros de Los Mochis. Al haber tres equipos igualados sin mantener dominio entre ellos, el primer criterio de desempate es el run average, en el cual los de Ciudad Obregón tienen la ventaja.

En el primero de la serie, Yaquis se quedó con la victoria, luego de un emocionante encuentro que tuvo varias volteretas, finalizando con marcador de ocho anotaciones por seis; luego de ir abajo en la mayor parte del juego, Charros tomó la delantera con rally en el octavo episodio. Roberto Valenzuela se convirtió en héroe, pues con su batazo de dos estaciones, los locales retomaron la ventaja definitiva con la que finalizó el compromiso.

El ganador del encuentro fue Saúl Vázquez, que se apuntó su primer triunfo de la temporada; el yucateco lanzó una entrada y un tercio sin permitir imparable, con una base por bola y dos ponches. Sthepen Gonsalves tuvo su primer descalabro del año, tras retirar solo un tercio de entrada, permitiendo un imparable y una carrera limpia; Gerardo Reyes también tuvo participación por los jaliscienses, aunque terminó recibiendo daño.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Charros de Jalisco de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Miércoles, 5 de noviembre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes 2/YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

uD83DuDDD3?Segundo de la serie en la LAMP y ellos llevan la delantera en sus series:



Yaquis, Cañeros, Jaguares, Naranjeros y Venados??



Lanzadores probables para hoy:



uD83CuDF35 Dalton Rodríguez vs Víctor Lizárraga uD83DuDC06

uD83EuDD85 Fernando Lozano vs Braulio Torres-Pérez uD83EuDD8C

uD83CuDF45Nick Krauth vs Miguel Vázquez… pic.twitter.com/1RGiSlCfDv — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 5, 2025

Para el segundo compromiso en tierras sonorenses, Yaquis tendrá por inicialista a Felipe González, quien se ha establecido como el mejor abridor en lo que va de temporada; el regiomontano tiene marca de dos victorias, sin derrota y una efectividad de 1.69. Por parte de Charros, Manny Bañuelos subirá a la loma de las responsabilidades, con la consigna de empatar la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui