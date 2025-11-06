Con Verstappen al acecho, Norris y Piastri luchan por el título de la F1

Sao Paulo, Brasil.- A medida que se acerca el final de la temporada, los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri incrementan su lucha interna por el título de pilotos de la Fórmula Uno; pero ya no están solo en su pelea, ya que el cuatro veces campeón defensor Max Verstappen continúa al acecho.

Esta lucha por el título se dirige a Brasil esta semana, después que la carrera anterior celebrada en la Ciudad de México hace 15 días, fuera conquistada por Norris, quien aprovechó ese triunfo para recuperar el liderato del campeonato sobre Piastri por primera vez en más de seis meses.

La victoria de Norris en el Gran Premio de México le dio una ventaja de un punto. Sin embargo, no hay espacio para respirar para los pilotos de McLaren, ya que Verstappen ha reducido un déficit de 104 puntos desde finales de agosto a solo 36 puntos en las últimas cinco carreras.

Norris ganó la última carrera en México

Es lo más cerca que el neerlandés ha estado de los líderes desde mayo, y con cinco eventos restantes, la negativa de McLaren a designar a Norris o Piastri como su piloto número 1 aumenta las posibilidades de que Verstappen gane un quinto título consecutivo.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, ha insistido en que permitirá que sus pilotos corran de manera justa hasta el final, y dijo que no elegirá a uno sobre el otro. "No hay posibilidad", dijo Brown. "Somos corredores".

Piastri ha tenido un bajón en las últimas carreras

Restan un máximo de 116 puntos disponibles para un piloto durante los últimos cuatro fines de semana de la temporada: Sao Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, con 100 en juego en las carreras y 16 puntos adicionales disponibles en carreras al sprint este fin de semana en Brasil y luego en Qatar. Un piloto puede anotar 25 puntos con una victoria en una carrera y otros ocho con una victoria en una carrera al sprint.

Piastri ha pasado cinco carreras consecutivas sin ganar y cuatro sin un podio. El australiano no ha terminado por delante de Norris o Verstappen desde su victoria del 31 de agosto en el GP de Holanda, una victoria que le dio una ventaja de 34 puntos en el campeonato.

Verstappen se acerca cada vez más a los líderes

"Brasil es una gran oportunidad para sumar algunos puntos importantes, especialmente con la carrera Sprint", dijo Piastri. "Todavía hay todo por jugar, y la preparación para este fin de semana ha sido muy productiva. Es una pista que disfruto con sus cambios de elevación y la mezcla de rectas largas y secciones estrechas".

El único problema es que a pesar de que Red Bull se ha quedado atrás de McLaren durante toda la temporada, Verstappen ha ganado tres veces en Brasil y eso incluye las dos últimas visitas.

Fuente: Tribuna del Yaqui