Conoce el resultado del vibrante Juego 3 entre Yaquis de Obregón y Charros de Jalisco

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Ciudad Obregón siguen en ascenso en la actual temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues superaron 2-0 a los Charros de Jalisco y con esto barrieron al conjunto que llegaba como líder a territorio cajemense.

Con este resultado, la novena de Gabe Álvarez son los mandamás en solitario del standing con una marca de 14 victorias y seis descalabros; además, es la cuarta serie que ganan de manera consecutiva. Mientras que los tapatíos, después de su viaje a Sonora, se quedan con un récord de 12-8.

uD83DuDC8EJoya de pitcheo de Orlando Lara, bateo oportuno, gran defensiva y HOY BARRIERON LOS YAQUISuD83EuDDF9uD83DuDCA8 #PuroYaquis pic.twitter.com/k9KLK3LvVJ — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 7, 2025

Lara luce intratable

Orlando Lara fue la principal figura de la noche. El inicialista de la tribu lanzó siete entradas completas, donde no permitió carrera; solamente le pegaron cinco imparables, dio una base por bola y recetó cinco cholates, firmando una de sus mejores actuaciones portando los colores de los Yaquis.

Al relevo le siguieron Edwin Fierro y Efrain Contreras, quien lanzó una entrada y un tercio para así apagar la ofensiva de los tapatíos que amenazaron en el cierre, pero que no lograron romper el cero del bullpen de los Yaquis de Obregón.

Por los de Benjamín Gil, el abridor Luis Payán también tuvo una destacada actuación, pero cargó con la derrota, debido a que en la quinta entrada, los locales lograron castigarlo. El cero se rompió cuando Kevin Villavicencio se sacrificó con toque, a lo que el abridor de los tapatíos erró en su tiro, permitiendo con eso que. Santiago Chávez llegara a tierra prometida y pusiera el 1-0.

Para la séptima, los de Ciudad Obregón aumentarían la ventaja, cortesía de un elevado de sacrificio de Riley Unroe, ante los envíos del relevista y exligamayorista Gerardo Reyes, que una vez más falló en el relevo de los de Guadalajara.

uD83DuDD25Aquí defendemos con TODO el Territorio YaquiuD83CuDFDCuD83CuDFF9 #PuroYaquis #MiEquipoMiGente pic.twitter.com/p8jcgRopY0 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) November 7, 2025

Lo que se viene

Los Yaquis de Ciudad Obregón, como el actual líder de la temporada, visitarán este fin de semana Guasave, para medirse ante los Algodoneros. El encargado de abrir el primer juego de la serie será Fernando Sánchez. Las acciones están presupuestadas para arrancar a las 19:30 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui