Histórica nominación de Javier Aguirre al premio The Best; compite con estos entrenadores

Ciudad de México.- La FIFA dio a conocer su lista de nominaciones para su premio anual The Best, galardón que se otorga a los mejores futbolistas, entrenadores y entrenadoras del año calendario. Una de las mayores sorpresas fue la inclusión de Javier Aguirre, actual director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, en la categoría de entrenador masculino. Con esta nominación, 'El Vasco' se convierte en el primer estratega mexicano en la historia en ser considerado para este premio.

De la mano de Aguirre, el combinado nacional conquistó dos torneos oficiales de la región: la Copa Oro 2025 y la Concacaf Nations League. Durante esta nueva gestión, el seleccionador nacional posee un récord de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas en lo que va del presente año. Los únicos descalabros del experimentado timonel han sido contra River Plate, Suiza y Colombia, todas han sido en partidos amistosos.

Aguirre, quien disfruta de su tercera etapa como seleccionador de México, brindó un 2025 repleto de títulos, mientras la nación se prepara para coorganizar la Copa Mundial de la FIFA 26. Llevó al Tri a su primer triunfo en la Liga de Naciones de la Concacaf en marzo, tras una dramática victoria por 2-1 sobre Panamá en la final de Los Ángeles. Cuatro meses después, México revalidó su título de la Copa Oro de la Concacaf por primera vez desde 2011, con una remontada ante Estados Unidos en Houston", así se refirió la FIFA sobre el trabajo de Javier Aguirre en su portal oficial.

Who deserves to be #TheBest FIFA Men's Coach 2025? uD83DuDC54 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

El entrenador mexicano comparte la lista con otros directores técnicos con presente en Europa como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint Germain), Hansi Flick (FC Barcelona), Arne Slot (Liverpool), Enzo Maresca (Chelsea) y Roberto Martínez (Portugal). Aguirre, así como Martínez, son los únicos que han sido nominados sin estar a cargo de un club, un mérito enorme tomando en cuenta los reducidos espacios de trabajo para un seleccionador nacional.

En otro caso para reconocer el nivel de la Liga MX, Kevin Mier, también ha sido nominado por la FIFA al premio The Best 2025 como mejor portero del año. El portero colombiano de Cruz Azul aparece en esta lista con otros grandes exponentes a nivel mundial como Thibaut Courtois (Real Madrid), Wojciech Szczesny (FC Barcelona), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Múnich), entre otros.

Kevin Mier nominado a mejor portero del mundo en el 2025 uD83CuDF0E



Impresionante nominación para el arquero de @CruzAzul pic.twitter.com/lmJkL3ENwT — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui