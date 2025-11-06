Jake Sánchez hace 'jaque mate' y entra a los libros de historia de los Águilas de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Jake Sánchez no se cansa de romper récords. El miércoles por la noche, el 'taponero' nacido en Estados Unidos se convirtió en el lanzador con más juegos salvados en la historia de los Águilas de Mexicali en las 50 temporadas que lleva dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El también conocido como 'Jaque Mate', mantuvo la ventaja en el segundo juego de la serie donde los emplumados derrotaron a Venados de Mazatlán, por marcador de 3 carreras por 0. Con esto, el relevista llegó a 125 rescates en su carrera que inició en la campaña 2015-2016.

Trayectoria de peso

Fue en la la temporada 2016-2017, cuando Jake Sánchez asumió el rol de cerrador oficial, sumando en esa ocasión 21 rescates en 22 oportunidades coronando su gran actuación en playoffs con 10 relevos, cinco juegos salvados en trabajo de 17 entradas y dos tercios, donde ponchó a 21 y otorgó tres bases por bola, dejando una soberbia efectividad de 0.00.

En postemporada, también quedó marcado cuando el mexicoamericano relevó en el juego 7 de la semifinal contra Naranjeros de Hermosillo por casi ocho episodios, con 11 strikeouts, un par de imparables y dos pasaportes, y posteriormente culminar con el Campeonato de los 'Caballeros'.



Jake Sánchez también impuso uno de los récords más difíciles de conseguir en la actualidad, que es el de más juegos salvados en una temporada del beisbol invernal; ese nuevo récord lo impuso la edición 2021-2022 con 26 rescates.



Con estos 125 juegos salvados, dejó atrás a un inmortal del beisbol nacional, como es Isidro Márquez, que salvó 124 con el uniforme de los cachanillas. Otros cerradores mexicanos de gran trayectoria con los que ha contado Mexicali son David Cárdenas con 60 rescates, Óscar Villarreal con 54 y Vicente Palacios con un total de 29.

Podrán decir lo que quieran de Jake Sánchez…

Si bien el hombre ha tenido temporadas muy cuestionables en @LigaMexBeis, es una realidad que en la @Liga_Arco con @AguilasDeMxli se ha vuelto un referente y ha establecido un récord difícil de romper.

Ahora Jake Sánchez se encuentra a solo 10 salvamentos para ser el líder de todos los tiempos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, récord que también pertenece al histórico 'Chilo' Márquez.

