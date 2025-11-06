Javier Aguirre es nominado al The Best, Marcelo Flores jugará con Canadá y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de terminar este jueves 6 de noviembre, infórmate de lo que ha pasado con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo. En la edición de hoy, conoce los detalles de la sorpresiva nominación de Javier Aguirre con el premio The Best que otorga la FIFA.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

NFL anuncia show del Medio Tiempo en el juego de Madrid

Se han revelado los nombres de los artistas que amenizarán el Medio Tiempo del juego de la NFL en Madrid este próximo domingo 16 de noviembre. Los elegidos para el show fueron Daddy Yankee y Bizarrap, quienes ayer miércoles lanzaron una colaboración a través de la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66.

Marcelo Flores jugará con Canadá

Se acaba de definir que el joven talento Marcelo Flores, que actualmente forma parte de la escuadra de Tigres de Monterrey, podrá sumarse a los entrenamientos con la Selección de Canadá, su país de nacimiento.

FIFA nomina a Javier Aguirre para mejor entrenador

El entrenador Javier Aguirre se encuentra en la lista de nominados para el premio The Best que otorga la FIFA. El actual comandante de la Selección Mexicana de Futbol ha sido considerado para este galardón luego de su gran trabajo en la Copa Oro 2025 y la Concacaf Nations League.

Fuente: Tribuna del Yaqui