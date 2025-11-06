Jornada agridulce para José Urquidy: Hace su debut en la LAMP, pero es agente libre en la MLB

Mazatlán, Sinaloa.- En una operación que ya se esperaba, los Detroit Tigers anunciaron el viernes que rechazaron la opción del lanzador mexicano José Urquidy para 2026, lo que convierte al serpentinero mazatleco en agente libre.

Detroit rechazó una opción del club de 4 millones sobre Urquidy, quien regresó el 14 de septiembre de una cirugía Tommy John en la primera de dos apariciones en las Grandes Ligas. El derecho de 30 años podría haber ganado 3 millones en bonos de rendimiento por juegos iniciados como lanzador.

La noticia llega el mismo día en el que el lanzador derecho hará su presentación en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán.

uD83DuDD25 DEBUTÓ URQUIDY uD83DuDD25



José UrquidyuD83CuDDF2uD83CuDDFD volvió a lanzar por primera vez desde el 17 de septiembre con Detroit. El mazatleco volvió a pitchar ante su gente.



3.0 IP | 2 H | CL | 2 BB | 2 K | 65 pitcheos. pic.twitter.com/N4JKh6tOMu — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) November 7, 2025

Sobre su regreso a la Liga del Pacífico, el mazatleco se dijo "emocionado por volver a lanzar; tengo días entrenando aquí y con mis compañeros. Me sirvió mucho estar con Venados hace tiempo para poder jugar en Grandes Ligas. Fue un aprendizaje todo lo que viví en ese tiempo; me ayudó mucho en mi madurez profesional".

El lanzador ligamayorista comentó que iniciará tirando alrededor de 50 lanzamientos y por cada salida irá subiendo entre 10 o 15 pitcheos hasta alcanzar los 100, y este jueves 6 de noviembre lo cumplió, pues solamente trabajó tres entradas completas.

El exjugador de los Houston Astros hizo su regreso triunfal en el Teodoro Mariscal, ante una gran entrada de la afición. José trabajó 65 lanzamientos en tres entradas de debut, con dos carreras, dos hits, dos bases y dos ponches, cifras que intentará mejorar conforme se establezca más en el beisbol invernal.

¡Bienvenido a casa!uD83EuDD29



Después de casi siete años, Urquidy vuelve al diamante de la LAMP y receta su primer ponche de la nocheuD83DuDD25@venadosbaseuD83EuDD8C#LigaARCO? pic.twitter.com/1UORpycdN7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 7, 2025

Fue Yadiel Hernández quien le dio la bienvenida al ídolo de Mazatlán, con un batazo que terminó por mandar a Cade Gotta a la caja registradora y romper el cero en el tercero de la serie entre Venados y los Águilas de Mexicali.

Se espera que la próxima aparición de Urquidy sea hasta la otra semana, en la serie que tendrán nuevamente en casa ante Tucson Baseball Team. Cabe destacar que el inicialista quiere estar en forma para ser contemplado por Benjamín Gil para el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui