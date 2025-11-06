LeBron James está más cerca de regresar a las duelas y debutar con los Lakers

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Angeles Lakers recibieron buenas noticias de su estelar jugador LeBron James, quien dio a conocer que está listo para iniciar con actividades de baloncesto, incluido el contacto físico mientras se recupera de una lesión en la ciática que no le ha permitido debutar esta campaña.

'The King' será reevaluado por el médico del equipo de Lakers en una o dos semanas mientras se prepara para comenzar su temporada 23 en la NBA, una marca sin precedentes en la historia de la liga.

BREAKING: The Lakers (7-2) are 2nd in the Western Conference.



Oh, and LeBron is coming back soon… uD83CuDF7F pic.twitter.com/4uR56IntT8 — Witness King James (@WITNESSKJ) November 6, 2025

James no ha podido jugar esta temporada, ni ha practicado con los Lakers después de haber sido diagnosticado al principio del campamento de entrenamiento con ciática, un problema nervioso de la parte inferior del cuerpo. El siguiente paso en su recuperación es el trabajo de baloncesto de cinco contra cinco en la práctica, pero no está claro cuándo podría comenzar porque los Lakers se dirigen a una gira de cinco juegos a partir del sábado en Atlanta, y no se espera que James viaje con el equipo.

El jugador ha estado apoyando al equipo

De cumplirse el cronograma estimado, LeBron podría reaparecer el 18 de noviembre, cuando los Lakers reciban a los Utah Jazz, en lo que sería el partido 15 de la temporada regular.

En las últimas semanas, LeBron, de 40 años, ha estado entrenando individualmente. Los Lakers anunciaron la progresión de James al baloncesto de contacto el jueves, exactamente cuatro semanas después de que el equipo dijera inicialmente que el máximo anotador en la historia de la NBA sería reevaluado en tres o cuatro semanas.

Doncic ha sido uno de los pilares del equipo en su ausencia

"No tenemos una fecha límite", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, la semana pasada sobre el progreso de James. "Está en algún lugar de esa línea de tiempo general. Esperamos que haya marcado todas las casillas y regrese en algún momento de esa segunda o tercera semana de noviembre".

A pesar de la baja de LeBron, los Lakers marchan segundos en la Conferencia Oeste, con un récord de 7-2. Luka Doncic y Austin Reaves, se han alzado como dos de los pilares más importantes del equipo en su ausencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui