Los Padres contratan al exrelevista Craig Stammen como su nuevo manager

San Diego, Estados Unidos.- Continúa la apuesta de los equipos de MLB por la sangre nueva en sus dirigentes, tras anunciarse la contratación por parte de los San Diego Padres del exlanzador Craig Stammen como su nuevo manager.

El exrelevista es la última contratación gerencial sorprendente en una temporada baja de MLB ya llena de acontecimientos. Los Angeles Angels le dieron un contrato de un año a Kurt Suzuki, otro debutante en el puesto, mientras que los San Francisco Giants contrataron de manera poco convencional al entrenador universitario Tony Vitello. Los Washington Nationals eligieron a Blake Butera, de 33 años, el manager más joven en las mayores desde 1972.

We have agreed to terms with Craig Stammen on a three-year contract to become our new manager. pic.twitter.com/sqEiUH5Z5h — San Diego Padres (@Padres) November 6, 2025

Stammen firmó un contrato de tres años el jueves para comenzar su primer trabajo como mánager en cualquier nivel del deporte. El veterano relevista derecho se retiró de su carrera como jugador con los Padres en agosto de 2023, y pasó las últimas dos temporadas como asistente del cuerpo técnico de las Grandes Ligas y del departamento de operaciones de beisbol encabezado por el gerente general A.J. Preller.

El exlanzador tendrá una gran responsabilidad en otro puesto

Stammen, de 41 años, suplirá en el cargo a Mike Shildt, quien se retiró el 13 de octubre después de solo dos temporadas al frente de los Padres, luego de la dolorosa eliminación en los playoffs en una apretada Serie de Comodines de tres juegos contra los Chicago Cubs. Los Padres ganaron al menos 90 juegos y llegaron a los playoffs en ambas temporadas bajo el mando de Shildt, quien citó el agotamiento y el agotamiento al anunciar su partida.

Shildt decidió hacerse a un costado

“Craig ha sido una gran presencia en nuestra organización por casi una década”, declaró el presidente de operaciones de beisbol y gerente general, A.J. Preller. “Tiene un profundo conocimiento de la organización y ofrece un liderazgo natural como manager. Tanto como jugador como en su rol fuera del terreno, Craig ha demostrado una capacidad de elevar a los que lo rodean. Su gran carácter, naturaleza competitiva y talento para unir a las personas lo hace una elección ideal para estar al mando de los Padres”, afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui