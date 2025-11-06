Muere Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Cowboys; a los 24 años

Estados Unidos.- Esta mañana, la organización de los Dallas Cowboys, confirmaron la inesperada muerte de Marshawn Kneeland, su joven ala defensiva de 24 años, en un comunicado oficial emitido esta mañana. El equipo expresó su profundo pesar por la pérdida de un jugador querido: "Con extrema tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn fue un compañero de equipo y miembro muy querido de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia".

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte. Medios estadounidenses, como ESPN y 'The Athletic', reportan que el deceso ocurrió la noche del miércoles en su domicilio en Frisco, Texas, y fue inesperado, sin que se haya confirmado si Kneeland padecía alguna condición médica previa o si estuvo involucrado en algún accidente.

Muere a los 24 años

Créditos: Internet

La NFL también se pronunció a través de un comunicado en redes sociales, lamentando la pérdida y enviando condolencias a sus seres queridos: "Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, amigos y compañeros de equipo". Kneeland se encontraba en su segunda temporada profesional con los Cowboys, tras haber sido seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2024 como el pick número 56, proveniente de Western Michigan University.

En su etapa colegial, destacó por su capacidad de presión al mariscal de campo y su versatilidad defensiva, registrando en su temporada senior de 2023 un récord personal de 57 tacleadas, 4.5 sacks y 7.5 tacleadas para pérdida de yardas, lo que le valió reconocimiento como uno de los talentos emergentes en la NCAA y lo posicionó como el jugador de Western Michigan mejor clasificado en el draft desde 2004.

Marshawn Kneeland on Monday night football, hace apenas unos días anotaba su primer TouchDown como profesional con los dallas y hoy anuncian su fallecimiento, definitivamente somos tan efímeros en esta vida

Ask 4 help, you 'll never walk alone???uD83EuDE79uD83DuDD4A? pic.twitter.com/rB5M3hYQi2 — gilbertossj (@GilbertoSsj) November 6, 2025

Su agente, Jonathan Perzley, lo describió como un joven que "luchó desde un chico con sueños en Western Michigan hasta convertirse en un profesional respetado en los Dallas Cowboys, vertiendo su corazón en cada jugada". Su último partido tuvo lugar el lunes 3 de noviembre por la noche, en el encuentro de 'Monday Night Football' frente a los Arizona Cardinals, que los Cowboys perdieron 27-17 en el At&T Stadium.

En ese juego, Kneeland protagonizó una de las jugadas más memorables de su carrera: Anotó su primer touchdown en la NFL al recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación durante el segundo cuarto, ayudando a los Cowboys a mantenerse en el partido y demostrando su instinto y determinación en el campo. En lo que va de la temporada 2025, había jugado en siete de nueve partidos, iniciando tres, con 15 tacleadas, un 'sack', dos tacleadas para pérdida y seis presiones al 'quarterback'.

Muere a los 24 años el jugador de los Cowboys de Dallas Marshawn Kneeland. Tres días antes había hecho un recovery para anotar el 1er touchdown en su carrera. fue escogido en el draft de 2024. Según información de la Policía de Frisco, Texas en un comunicado que después de una… pic.twitter.com/Z2IInIBcjU — Mi Venezuela LIBRE! (@PMT67) November 6, 2025

A nivel personal, Kneeland no estaba casado, pero mantenía una relación con su novia Catalina, quien ha sido mencionada en los comunicados oficiales de los Cowboys y la NFL como parte de los destinatarios de las condolencias. La noticia ha generado una ola de conmoción entre compañeros, entrenadores y aficionados. Su excoordinador defensivo, Mike Zimmer, lo recordó como alguien que "quería ser grande" y elogió su ética de trabajo.

Compañeros como Micah Parsons compartieron en redes sociales mensajes de duelo, destacando no solo su talento deportivo, sino también su calidad humana y el impacto emocional en el vestuario, donde Kneeland era visto como un líder emergente pese a su juventud. Parsons publicó en X (anteriormente Twitter): "Hermano, esto duele más que cualquier pérdida en el campo. Marshawn era el tipo que te motivaba con su energía todos los días. Descansa en paz, rey".

Micah Parsons pay tribute to Marshawn Kneeland pic.twitter.com/3xRYPUssBq — DAKSZN (@D4PRESCOTTSZN) November 6, 2025

El entrenador en jefe Mike McCarthy describió el ambiente en las instalaciones de 'The Star' como "de luto colectivo", y ha suspendido actividades no esenciales hasta el lunes para permitir que el equipo procese la pérdida. Este suceso evoca tragedias pasadas en la franquicia, como la muerte del linebacker Jerry Brown en 2012 en un accidente automovilístico, y resalta la fragilidad de la vida en un deporte de alto impacto.

Expertos en salud mental deportiva, como el psicólogo de la NFL Dr. Jason Rosenfeld, advierten que estos eventos pueden aumentar el estrés postraumático en jugadores, recomendando sesiones grupales de duelo para fortalecer la resiliencia del equipo. La muerte de Kneeland marca la primera de un jugador activo de la NFL en mitad de temporada desde 2018, cuando el linebacker Edwin Jackson de los Indianapolis Colts perdió la vida en un accidente automovilístico.

La franquicia de Dallas, que se encuentra en su semana de descanso con un récord de 3-5-1 y lidiando con lesiones, no ha anunciado aún si se realizará algún homenaje oficial, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento y los actos conmemorativos que podrían organizarse en su honor, posiblemente en su próximo juego el 17 de noviembre contra los Las Vegas Raiders. La organización ha ofrecido apoyo psicológico a jugadores y staff, y la NFL ha estado en contacto directo para brindar recursos adicionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México