Naranjeros y Algodoneros hacen vibrar el Fernando Valenzuela: Conoce el resultado del Juego 3

Hermosillo, Sonora.- En un juego que fue reñido hasta la quinta entrada, Algodoneros de Guasave derrotó 8-5 a Naranjeros de Hermosillo, anotándose la serie que se disputó en el estadio Fernando Valenzuela en una jornada más de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Guasave tomó ventaja desde el primer turno con un cuadrangular solitario de Leonardo Heras y amplió la diferencia en la segunda con tres dobletes consecutivos de Orlando Piña, Wynton Bernard y Carlos Arellano, que colocaron el marcador 3-0.

Hermosillo respondió en la tercera: Gabriel Gutiérrez abrió con doble, avanzó a tercera en rola de Ángel Ramírez y anotó con elevado de sacrificio de Francisco Lugo. Luego Edson García dio sencillo, Jasson Atondo recibió base y Harold Ramírez produjo la segunda con imparable al derecho; García timbró, aunque Atondo fue puesto out buscando la antesala. En la cuarta, Guasave sumó una más cuando Phillip Evans negoció pasaporte con las almohadillas llenas, anotando José Lizárraga.

Naranjeros igualó en el cierre: TT Bowens se embasó con infield hit y avanzó a segunda por error del lanzador Jeff Kinley; Agustín Murillo lo impulsó con línea al central y Gutiérrez añadió otro sencillo. Tras pasaporte a Ángel Ramírez, Lugo empujó la del empate con elevado al central. Fabian Anguamea evitó más daño al dominar a García con una rola para doble play. Los de casa tomaron ventaja en el cierre del quinto episodio con un sencillo productor de Bowens, anotando Harold Ramírez desde segunda poniendo la pizarra 5-4.

Sin embargo, la respuesta de la visita fue inmediata en la apertura de la sexta. Heras, Ríos y Quiroz conectaron dobletes consecutivos y Ervin agregó otro hit sencillo, para un rally de tres anotaciones, retomando la ventaja. En la apertura del último episodio, Guasave agregó una más con un elevado de sacrificio de Leo Heras, anotando Arellano y dejando el score definitivo de 8-5.

Naranjeros perdió su tercera serie de manera consecutiva, dejando su récord en 10 victorias y 10 derrotas. Guasave mejoró a 7-13. El ganador del encuentro fue el relevista Victor Buelna (2-0) mientras que Ozzie Mendez (1-1) cargó con el descalabro. Jonathan consiguió su cuarto salvamento en la campaña.

Para la serie de fin de semana Naranjeros deberá de darle la vuelta a la página, pues visitará a Águilas en Mexicali y Algodoneros regresa a Guasave para recibir a Yaquis de Obregón, los actuales líderes del certamen.

